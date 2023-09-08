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Ekonomi

Türk ekonomisinde atılan adımlar yatırımcıların onayını aldı: Sermaye girişindeki artışla büyüme tahmini de yükselecek

Türkiye'nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin; art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesinin yatırımcıların onayını aldığını belirten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'ye olan sermaye girişindeki artış, kredi risk primi ve devlet tahvili getirilerindeki düşüş ile bu onayın da ortaya konulduğunu vurguladı.

13:03 . 8/09/2023 Cuma
AA
Roger Kelly

Roger Kelly

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, yaptığı açıklamada, son dönemde Türkiye'nin genel kabul gören istikrar sağlayıcı normalleşme (Ortodoks) adımlarının, ekonomi üzerindeki olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.


Kelly, "Türkiye'nin Ortodoks para politikalarına geçiş vaadi ve bu vaadin; art arda önemli faiz artırımları, likidite ve kredinin sıkılaştırılması yoluyla yerine getirilmesi yatırımcıların onayını almıştır. Bu onay (Türkiye'ye olan); sermaye girişindeki artış, kredi risk primi (CDS) ve devlet tahvili getirilerindeki düşüş ile ortaya konulmuştur." dedi.



"Yeni yaklaşım sürdürülürse Merkez Bankası'nın kredibilitesi artacak"


Türk ekonomisinde mevcut politika istikametinin sürdürülmesinin ilerleyen dönemde pek çok alana pozitif sonuçları olacağını ifade eden Kelly, şunları kaydetti:

"Eğer bu yeni yaklaşım sürdürülürse Merkez Bankası'nın kredibilitesi artacak, enflasyon beklentileri daha fazla sabitlenecektir. Bu gelişmeler, orta vadede enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacak ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeniden artırılmasını sağlayacaktır ki bu zaten halihazırda gerçekleşmeye başlamış bir şey."


"Türkiye'nin büyüme tahmini artırılacak"


Roger Kelly, Türk ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydettiğini hatırlatarak, bu ayın sonunda yayımlanacak Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye'nin büyüme tahmininin artırılacağın söyledi.


Kelly, "Mayıs ayında yayınlanan son tahminimiz, Türkiye'nin yüzde 2,5 oranında büyümesi yönündeydi. Bu tahmini yaklaşık 1 puan yükselteceğimizi tahmin ediyorum." dedi.



"Türkiye'nin mali durumu güçlü"


EBRD Bölgesel Başekonomisti Kelly, son dönemde TL'de değer kayıpları yaşanmış olmasına karşın Türk bankalarının, sermaye seviyeleri ve varlık kaliteleriyle iyi bir görünüm sergilediğini ifade etti.


Türkiye'nin mali görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Kelly
, "20 yıl önce finans sektöründe yapılan reformlar; zaman testine karşı dayanmış, sağlam bir bankacılık sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Emsallerine kıyasla düşük kamu borcu seviyesi olan Türkiye'nin mali durumu güçlüdür." dedi.


Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi
Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler son dönemdeki üst düzey resmi ziyaretlerle her alanda önemli ilerleme sergiledi. İki ülkenin gelişen ilişkilerini değerlendirten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, bu yıl Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını belirtti. Müslüman ülkelerin daha güçlü ticari ilişkileri olacağına vurgu yapan Ez-Zahiri "İki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının sayısı yaklaşık 40'a yükseldi. Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak." dedi.


#Türk ekonomisi
#Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
#EBRD
#Roger Kelly
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