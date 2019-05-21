Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu tür sözler doğru değil

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğince, Bakan Berat Albayrak ve Bakanlığın kulüplerin finansal süreçleriyle ilgili bir tasarrufunun bulunmadığı bildirildi.

FUTBOL KULÜPLERİ İÇİN DÜZENLEME İDDİASI

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın futbol kulüplerinin finansal durumuna ilişkin, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak." şeklindeki sözlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğinden açıklama yapıldı.

BU TÜR SÖZLER DOĞRU DEĞİL

Bakanlık Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

"Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

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