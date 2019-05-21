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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Bu tür sözler doğru değil
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili tasarrufu yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bu tür sözler doğru değil

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın '' Sayın Berat Albayrak ile görüştüm.İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak.'' şeklindeki sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık, Bakan Berat Albayrak ve Bakanlığın kulüplerin finansal süreçleriyle ilgili bir tasarrufunun bulunmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğince, Bakan Berat Albayrak ve Bakanlığın kulüplerin finansal süreçleriyle ilgili bir tasarrufunun bulunmadığı bildirildi.

FUTBOL KULÜPLERİ İÇİN DÜZENLEME İDDİASI

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın futbol kulüplerinin finansal durumuna ilişkin, "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak." şeklindeki sözlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliğinden açıklama yapıldı.

BU TÜR SÖZLER DOĞRU DEĞİL

Bakanlık Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

"Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

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