Türk füzeleri milli motorla uçacak: Seri üretime başlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen Atmaca ve SOM füzelerinde kullanılacak KTJ-3200 Milli Turbojet Motoru'nun seri üretimi başlıyor.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisine 34 yıldır hizmet verdiklerini söyledi.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledikleri KTJ-3200 Milli Turbojet Motoru'nun artık Ar-Ge tasarım aşamasını geçtiğini ve bugün itibarıyla atılan imzalarla seri üretim sürecinin başladığını bildiren Okyay, bu projenin Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

KTJ-3200 Milli Turbojet Motoru

Motor konusunda gidilmesi gereken bir yol bulunduğunu ve projenin bu yolun önemli bir aşamasına karşılık geldiğini aktaran Okyay, şöyle konuştu:

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"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Motor zor bir alandır. Bu alana cesaret edip, bu alanda proje başlatmak Başkanlığımızın çok önemli bir başarısıdır. Biz de projede elimizden geldiği kadar gayret gösterip, yaklaşık 10 senedir tamamen milli ve özgün bir motor geliştirmek üzere uğraştık ve sonunda hiçbir yurt dışı bağımlılığı olmayan, üretiminde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağımız, yurt dışına satışta istenilen yerlerde ve amaçlarda kullanımında hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız tamamen yerli ve milli bir motor ortaya çıkmış durumda. Bundan çok gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyuyoruz. Bu işler gerçekten belli bir ülke sevgisiyle ancak mümkün oluyor. Biz de ülkemizi çok seviyoruz ve ülkemizin başarısı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

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ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI HIZLANACAK

Seri üretim sürecine ilişkin de bilgiler veren Okyay, "Bu sene itibarıyla ilk 13 motorun teslimatıyla seri üretimimizi başlatıyoruz. Ondan sonra senelere yayılarak değişik adetlerde motor üretimlerimiz ve sevkiyatlarımız gerçekleşecek. Motor üretim altyapımızı oluşturduk. Sanayici bir grubuz. Dolayısıyla üretim çok hakim olduğumuz bir alan. Bugüne kadar çok uluslu projelerde, F35 bunlardan biridir mesela, gerek uçak gövde ve yapısal parçalarında gerekse motor parçaları tarafında üretimlerimiz vardı. Dolayısıyla üretmeyi bilen bir gurubuz. O yüzden üretim bizim daha rahat yapabileceğimiz bir konu." diye konuştu.

Motorun hava platformlarına entegrasyonunun ocak ayından beri devam ettiğini bildiren Okyay, "Bu süreç hızlanacak, bir an evvel tamamlanacak, arkasından da artık Türk motorlarıyla uçan füzelerimiz, hava platformlarımız olacak. SOM ve Atmaca füzelerimizde artık bu motoru görebileceğiz. Dolayısıyla o füzelerimizin millilik oranı çok yükselmiş, önemli bir konuda dışa bağımlılık ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

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İKİ YENİ MOTOR GELİYOR

Kale Grubu olarak Türkiye'nin motor geliştirme çalışmalarına her türlü katkıyı sunmak istediklerini ifade eden Okyay, şunları kaydetti:

"İlk etapta hedeflediğimiz, özellikle füze sistemleri ve insansız hava araçları platformlarında kullanılmak üzere turbojet, turbofan, turboprop motorlar... Bu kapsamda da bu motorumuzun bir büyük, bir küçük modeli için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İtki seviyesi olarak bunun yaklaşık yarısı kadar bir seviyede ve bundan yüzde 20 daha fazla itki seviyesinde 2 motor için çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar da ülkenin ihtiyacı olan motorlar açıkçası. Bunlar ilk etapta yapacağımız çalışmalar ama bu kapsamda gitmemiz gereken yol var ve bu yolu elimizden geldiği kadar hızlı şekilde koşarak bir an evvel tamamlamak en büyük arzumuz."

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