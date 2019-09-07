Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Türkiye'nin yeni ekonomi dergisi Z Raporu, Eylül sayısında Türk tüketicisinin markalara yönelik bakış açısını yansıtan kapsamlı bir araştırma dosyasını kapağına taşıdı. Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk defa gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ araştırması, Türk tüketicisinin marka eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar sunuyor.

Market zinciri alanında Türkiye çapında çok geniş bir ağa sahip olan BİM ve A-101 ilk iki sırada yer aldı. Buna göre BİM yüzde 25,8 ile tüketicinin benim dediği marka olurken, özellikle beğeni kriterinde yüksek bir başarı elde etti. Genel sıralamada ise A-101 yüzde 14,3 ile ikinci ve Carrefour yüzde 12,5 ile üçüncü sırada tercih ediliyor.





ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

'Benim Markam' araştırmasını oluşturan en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye'nin 'benim' dediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi.

Güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı.

27 KATEGORİDE LİDER MARKALAR

Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı. Geniş bir yelpazeye yayılan araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin lider markalarıyla tüketiciler arasındaki güven, beğeni ve sadakat ilişkisini detaylarıyla ortaya koyuyor.

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2-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütülen saha araştırmasına Türkiye genelinde 2 bin 718 kişi katıldı.

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