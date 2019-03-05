Türk Hava Yolları 2018 yılına gelirini yüzde 58 arttırdı

THY, dünya markası olarak büyümeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları, 2018 yılına ilişkin mali rakamları açıkladı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada; 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

Gelirini yüzde 58 artırarak 4 milyar TL net kâr açıklayan şirket, son çeyrekte ise yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etti.

THY, yıllık satış gelirini de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırarak 12,9 milyar dolara ulaştırdı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede; "Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar Esas Faaliyet Kârı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde arttırmayı başardık, 2018 yılının 4. çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 5 Mart 2019

EKONOMİ Poşet uygulaması kadınların çanta tercihlerini değiştirdi

EKONOMİ Trump: Türkiye artık gelişmiş ülke destek listesinden çıkaralım

EKONOMİ Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye hibe

FOTOĞRAF 7 Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Türkiye’de sadece Amasya’da bulunan sistemden 3 ayda parasal değeri yaklaşık 120 bin lirayı bulan enerjinin elde edildiğini açıkladı. Binanın elektrik ihtiyacının karşılanmasından arta kalan enerjiyi ulusal ağa vererek gelir sağladıklarını belirten Başkan Özdemir, “Her ay ortalama 40 bin lira civarında elektrik üretimimiz oluyor. Kış boyunca elektriğe para ödemediğimiz gibi gelir de kazandık” dedi. Irmak üzerinde şişirilen yapay şelalenin kıyısına konuşlanan 200 kilowatsaatlik enerji üreten 2 türbinin çalışmasıyla kısa mesafede akan sudan elektrik enerjisi elde edildiğine değinen Başkan Özdemir, çevreye zarar vermeden 90 yıl boyunca kullanılabileceği öngörülen sistemin ayrıca 2 yıl içerisinde masrafını karşılayacak olmasıyla da çok ekonomik olduğunu söyledi. Suyun akış hızından enerji elde edilen uygulamanın Avrupa’nın bazı ülkelerinde kullanılırken Türkiye’de ise ilk kez Amasya’da hayata geçtiğini vurgulayan Özdemir, “Amasya Yeşilırmak’ın etrafına konuşlanmış bir şehir. Bundan sonra her 200, 300 metrede bu tür türbinler konularak bütün şehrin ihtiyacını Yeşilırmak’ın suyundan karşılanabilir diye konuştu. Burgu sisteminin bir parçası olduğu Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanları Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi kapsamında nehrin 150 metrelik bölümünde de Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacağını belirten Özdemir, bunun şehre gelen turistlerin ilgisini çekeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Yeşilırmak’a türbin kurdu, elektrik parasından kurtuldu. Yeşilırmak’a türbin kurdu, elektrik parasından kurtuldu. Yeşilırmak’a türbin kurdu elektrik parasından kurtuldu Amasya'da yeni belediye binasının enerji ihtiyacı, önünden geçen Yeşilırmak'tan elektrik üreten özel dev türbinlerden sağlanıyor. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Türkiye'de sadece Amasya'da bulunan sistemden 3 ayda parasal değeri yaklaşık 120 bin lirayı bulan enerjinin elde edildiğini açıkladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



