Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın THY çalışanlarına 8 Ocak’ta yatırılacak iki maaş ikramiyenin ardından iştirak şirketleri için de önümüzdeki günlerde ikramiyenin netleşeceğini duyurmuştu.





THY ve iştiraklerine ilişkin verilecek ikramiye tutarları belirlendi.





THY çalışanlarına 8 Ocak 2024 tarihinde maaşlarıyla birlikte iki maaş ikramiye yatacak.





Kabin ve kokpitte görev yapan personele ise maaş yapılarındaki fark nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere üç maaş ikramiye verilecek.





THY'nin yüzde 50 iştiraki TGS Yer Hizmetleri çalışanları da 40 bin lira ikramiye almayı hak etti.





'Amacımız Ocak ayında maaşlarla beraber yatırmak'

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde Linkedin üzerinden şu paylaşımı yapmıştı:





“Yüzde yüz iştirak şirketlerimiz de THY A.O.’ya benzer prim alacaklar ve Ocak 8’inde hesaplarına yatacak. Detaylar Pazartesi, Salı belli olunca ilan edeceğiz. Diğer iştirak şirketlerimiz de ortaklarımız var. Onların kendi yönetimleri var. Önerdiğimiz prim miktarını onlarla istişare ediyor ve gelecek hafta sonuna kadar netleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız Ocak ayında maaşlarla beraber yatırmak.





Türk Hava Yollarındaki arkadaşlarımla paylaştığım bazı mesajları burada da yazmak istiyorum.





Geçtiğimiz 20 yıl zarfında filomuz, uçuş ağımız, bilançomuz ve hızlı büyüme performansımızla Ortaklığımızı sektörünün liderlerinden biri yapmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin En Değerli Markası ve En Büyük İhracatçısı olan Ortaklığımız, aynı zamanda sponsorluk yatırımlarıyla milyarlarca insana ulaşıyor, layık görüldüğü ödüllerle sektöre damga vuruyor ve performansıyla göz kamaştırıyor. Bu başarıdaki en büyük pay sahipleri olarak büyük bir gayret ve özveriyle çalışan değerli arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.





Bizler aldığımız maaşlar, indirimli biletler gibi maddi, Türk Hava Yolları ailesi mensubu olmak gibi manevi sevinçlerden ziyade ülkemize, milletimize ve çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine yaptığımız katkılardan dolayı gurur duyuyor ve daha fazlasını başarmak için çalışıyoruz. Bu coşkuyla, gelecek 10 yıl boyunca Türk Hava Yolları’nın ve iştirak şirketlerinin stratejik hedeflerini ve ülkemiz ekonomisine katkılarını “Butikten Zirveye 20 Yıl -Gelecek 10 Yıl” adlı kitabımıza da anlatmıştık.





Yüzlerce arkadaşımızın bilgi birikimiyle hazırlanan bu kitabımızı mükemmel hale getirme çabasındayız. Markamızın büyük atılımlar yaptığı, sektör ortalamasının üç katı hızla büyüdüğü son 20 yılda gözden kaçan olaylar, kararlar ve kilometre taşları olabilir. Bunları bulmada sizlerin araştırmaları ve anıları bizlere yardımcı olacaktır.





Geçen 20 yıl zarfında kilometre taşı denecek çap ve önemdeki olayları detayları ile buraya aktarabilir, elinizdeki görsel malzemelerle bu katkınızı zenginleştirebilirsiniz.





Ortaya çıkacak kitapta emeği olan tüm arkadaşlarımızla hem eserin tanıtım töreninde bir araya gelecek hem de aralarından bir tanesini ilk Avustralya uçuşumuzda misafir edeceğiz. Kurum tarihimizin en dinamik dönemini satırlara döken bu esere sizlerinde katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Ekteki videoyu da yardımcı olması amacıyla hazırladık.





2023 yılında elde ettiğimiz başarılar için hem Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyelerine ve hem de bizimle uçan 84 milyon misafirlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, yeni başarıları hep beraber kutlayacağımız nice yıllar diliyorum.”







