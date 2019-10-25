Türk havacılık sektöründe fırsat kolluyor

Yılmaz ayrıca, Antalya'da üçüncü havalimanı için çıkılması planlanan ihaleyi de beklediklerini ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini ifade etti.

123 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

Yılmaz, Antalya Havalimanı işletmesinin, doğrudan veya dolaylı, yaklaşık 123 bin kişiye iş yaratılmasına yol açtığını belirterek, "Bu istihdam, 762 milyon dolara ulaşan hanehalkı geliri sağlarken, ülkenin GSYH'sinin binde 5'ine karşılık gelen 4,1 milyar doları aşkın katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

GSYH'NİN 7 MİLYAR $'A ÇIKMASI BEKLENİYOR

Antalya Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısının yüksek bir ivmeyle arttığını aktaran Yılmaz, "Antalya Havalimanı'ndaki toplam istihdamın ekonomik etkisi 1999 yılına göre yüzde 387 artarken, hanehalkı geliri ve katma değeri sırasıyla yüzde 393 ve yüzde 371 arttı" dedi. İstihdam ile ilgili çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Bundan sonraki 5 yıllık dönemde gayri safi yüksek hasılamızın (GSYH) 7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da 2024 yılında Antalya Havalimanı'nın Türkiye GSYH'sine binde 8'lik katkı sunması anlamına geliyor." Fraport AG Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte ise, "Bugün yönettiğimiz varlıkların toplam değeri 8,3 milyar avronun üzerinde ve 2,5 milyon metrekarelik terminal alanımız var. 300 milyonun üzerinde yolcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye bizim için çok önemli bir lokasyon. Umarım bir yıl 20 daha ve hatta daha fazlasını Türkiye'de kutlama imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

600 MİLYON $'LIK YATIRIM YAPTI

Antalya Havalimanı'na bugüne kadar 450 milyon avronun üzerinde terminal yatırımı yapıldığını belirten Schulte, "Küçük yatırımlarımızı da dahil edersek, bu rakam 500-600 milyon dolar civarında. 20 yıldır burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz, uzun bir zaman daha Türkiye'de olacağız" yorumunu yaptı.

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Dünya ortalamasını ikiye katladı

Bilgihan Yılmaz, Türkiye'nin yıllık uçuş sayısının 20 yıl önceye göre 4 kat artarak 1,5 milyonu aştığını bildirdi. Türkiye'de havacılık endüstrisinin son 20 yılda ortalama yüzde 10,2 büyüyerek 5,8 olan dünya ortalamasını ikiye katladığına işaret eden Yılmaz, sektörün 2009 yılında 7,6 milyar dolar olan yıllık cirosunun son 10 yılda 2 katına çıkarak 15 milyar dolara ulaştığını söyledi.