Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Biz 18 bin lira olmasını istemiştik

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın konuşması sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamalarda bulundu.
"Biz asgari üretin 18 bin lira olmasını ve yılda iki kez zam yapılmasını istedik."
TİSK'ten işverenlere 'daha fazla ücret verin' çağrısı
Atalay'ın konuşmasının ardından TİSK Yönetim Kurulu başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamada bulundu.
İşverenlere belirlenen ücretten daha fazla verilmesi yönünde çağrıda bulunan Akkol şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemiz çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş ama yarın yine başka mutabakatlarda birliğimiz devam edecek. Kutuplaşmak çatışmak ayrışmak bu aileye yakışmaz. Belirlenen asgari ücretin üzerinde ücret verilmesi yönünde işverenlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Belirlenen asgari cüretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."