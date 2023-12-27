Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Biz 18 bin lira olmasını istemiştik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

"Biz asgari üretin 18 bin lira olmasını ve yılda iki kez zam yapılmasını istedik."

"Ülkemiz çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyoruz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş ama yarın yine başka mutabakatlarda birliğimiz devam edecek. Kutuplaşmak çatışmak ayrışmak bu aileye yakışmaz. Belirlenen asgari ücretin üzerinde ücret verilmesi yönünde işverenlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Belirlenen asgari cüretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."