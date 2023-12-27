Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından TİSK'ten işverenlere 'daha fazla ücret verin' çağrısı

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın konuşması sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücret taleplerinin 18 bin lira ve yılda iki kez zam yapılması olduğunu aktardı.









"30 milyonu ilgilendiren bir ücret"

Asgari ücret pazarlığının Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık ücreti olduğunu ifade eden Atalay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aşağı yukarı 2-2,5 saattir Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dördümüz bir toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si. 27 gündür süren bir süreç. Biz Türk-İş olarak bugüne kadar iki saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik. İlk defa resmi rakamı iki saat evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, işveren temsilcimize ifade ettik. 40 yıl sonra ilk defa asgari ücret komisyonunda Çorum'dan gelen enerji işçisi var, Adana'dan gelen sağlık işçisi var, Gerede'den gelen karayolu işçisi var, Ankara'dan gelen AVM işçisi var. Bunların dört tanesinin üç tanesi sendikasız. Dördü de asgari ücret alıyor. Komisyonun başına da Türk-İş başkan yardımcımız Ramazan bey var. Bugün bu dördüncü toplantı. Bu arkadaşlarımızla bugüne kadar beş kere beraber olduk. Geçen hafta Türk-İş Başkanlar Kurulunu topladık arkadaşlarımızla beraber müzakere yaptık. O başkanlar kurulu arkadaşlarımızın taleplerini de Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, sayın işveren temsilcimize iletti.

Şimdi bu asgari ücret 9 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğunuzu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesinde pazarlık ücreti. Şimdi biz burada her ne kadar Türk-İş'in bu masadaki arkadaşlar üç tanesi bizim üyemiz olmasına rağmen arzumuz şuydu. Dedik ki asgari ücretli gelsin bizzat komisyonda derdini anlatsın. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evinin durumunu, marketin durumunu, enflasyon durumunu anlatma imkanı buldular. Şimdi burada ben özellikle TİSK başkanımızın dışında Türkiye'de onun dışında işveren örgütleri var. Dörde yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor, bazıları karnından konuşmaya devam ediyor.

"Talebimiz 18 bin liraydı"

Şimdi ben özellikle Türk-İş'in talebi bugün sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. Talebimiz bizim 18 bin liraydı. Yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyat dursun da asgari ücreti konuşmanın bir anlamı yok ama maalesef fiyat artışları ortada onun için dedik ki biz 18 bin lira talep ediyoruz, yılda iki kez talep ediyoruz. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Şimdi ben burada sizin huzurunuzda da Türk-İş'in talebini anlatmış oldum. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen maalesef geçim ücreti oldu. İşverenlerimizin yüzde doksanı bu asgari ücretten fazlasını vermiyor. Herkes düşünsün bu asgari ücretle geçinilir mi? Enflasyon böyle arttığı sürece biz yılda bir kere zamla bu işi yürütemeyiz."

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

TİSK'ten işverenlere 'daha fazla ücret verin' çağrısı

Atalay'ın konuşmasının ardından TİSK Yönetim Kurulu başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamada bulundu.

İşverenlere belirlenen ücretten daha fazla verilmesi yönünde çağrıda bulunan Akkol şu ifadeleri kullandı:

"Uzun ve zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Dengeli ve sosyal tarafların tamamına fayda sağlayacak bir asgari ücretin belirlenmesi önemini aktardık. Tüm paydaşlarımızın faydası için de azami bir çaba gösterdik.









Ülkemiz çalışma hayatına gayret sunmaya devam ediyoruz. Biz devlet-işçi-işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, işveren bizim işverenimiz. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın yine başka konularda mutabakat sağlayacağız. Kutuplaşmak, çatışmak, ayrışmak bu aileye yakışmaz.

Asgari ücret bir taban ücrettir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Bu sebeple belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize ilave atılabilecek adımları da atma çağrısında bulunmak istiyorum.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

"Belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı uğurlu olasını diliyorum"

Üretim, istihdam, ihracat performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan asgari ücret desteği için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabi ülkemizin odağında enflasyonu düşürmek var. Enflasyonun hem çalışan kesim için hem işçi kardeşlerimiz için hem işverenler için ne kadar yıkıcı olduğunu tecrübe ediyoruz. Bundan sonra odağımızı birlikte enflasyonla mücadeleyi, önce alım gücünün korunmasını, ardında arıtılmasını, vergi-istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularını ayıracağız. Bu vesileyle komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı uğurlu olasını diliyorum."







