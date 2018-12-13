Ekonomi Türk-İşden asgari ücret açıklaması Rakamsal pazarlığa başlamadık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk-İş'den 2019 asgari ücret açıklaması: Rakamsal pazarlığa başlamadık

Türk-İş'den asgari ücret açıklaması: Rakamsal pazarlığa başlamadık

Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için belirleyeceği asgari ücreti merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından bugün gerçekleşen Komisyon toplantısından da bir rakam çıkmadı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat, "Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum" dedi. Irgat, görüşmelere ilişkin, "2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat, Komisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat, Komisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için belirleyeceği asgari ücreti merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından bugün gerçekleşen Komisyon toplantısından da bir rakam çıkmadı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kendi saygınlığına yaraşır bir şekilde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Şunun farkındayız, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın büyük beklentileri var. Bu konuda dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ama en önemlisi de çalışanların içerisinde bulunduğunu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı da tamamlandı.

Türk-İş olarak bir kişinin yaşam maliyetini kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını anımsatan Irgat, "Elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK uzmanı da rakamları açıklayacak. Bizim açıklamalarımız ile TÜİK'in açıklamaları hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya ulaşacağımızı umuyorum. Çalışanların beklentisi doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

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"Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz"

Türk-İş'in net talebinin ne olduğunu sorulması üzerine Irgat, "Hedeflenen değil, gerçekleşen enflasyon artı refah payı istiyoruz. Bu konuda bir uzlaşma sağlayamadık ama bir yaklaşım oldu. Ülkemiz büyük bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kaldı. Bu yaşanan bir gerçek. Toplu iş sözleşmelerimizde de gerçekleşen enflasyon artı ülkenin gelişmişliğine bağlı olarak refah payı talep ederiz" yanıtını verdi.

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"Rakamsal pazarlığa başlamadık"

Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz daha erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum. Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor" değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yapıldı
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Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yapıldı

Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı
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Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı

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