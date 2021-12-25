Türk-İş'ten fiyat takibi talimatı: Fahişçileri bize bildirin

Türk-İş, etiket fiyatları nedeniyle tüm illlere genelge gönderdi. Genelgede, kurdaki düşüş nedeniyle değişmesi istenen etiketlerdeki fahiş fiyatların bildirilmesi istendi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Döviz kuru yükselirken art arda üç-beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor" dedi.
81 ile gönderildi
Türk-İş'in konunun yakın takipçisi olacağını söyleyen Atalay şöyle konuştu: "İşçi, memur, emekli ve dar gelirlinin fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyoruz. Konfederasyonumuza bağlı 34 sendika ve 20 bine yakın temsilciden 81 ilde fiyatları bildirmelerini istiyoruz."