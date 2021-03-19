Ekonomi Türk mühendisler yaptı Mavi Vatan Tatbikatına Şimşek damgası
SAVUNMA SANAYİ

Türk mühendisler yaptı: Mavi Vatan Tatbikatına 'Şimşek' damgası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek Mavi Vatan tatbikatında büyük ses getirdi. Geniş uçuş zarfı ve çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabilen Şimşek, tatbikatta hedef uçak olarak görevini ifa etti.

Haber Merkezi İHA
Şimşek, 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor.
Şimşek, 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi Şimşek, Mavi Vatan tatbikatında hedef uçak olarak görevlerine devam etti.

Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de gemiye konuşlanarak tüm operasyonun gemide kurulan sistemlerle yürütüldüğü tatbikatta Şimşek toplam 8 sorti uçuş gerçekleştirdi. Şimşek, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikle yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu.

Hava aracı fırlatma aralığını 6-8 dakika mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikle kullanımına katkıda bulunan Şimşek, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştiriliyor.


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Yerde veya deniz sathında bulunan hedeflere saldıran muharip uçakların ve füzelerin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek, taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20 bin feet irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla, çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehditlerini aratmıyor.


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Hava savunma birlik ve sistemlerinin eğitim ve test ihtiyaçlarını karşılamak üzere TUSAŞ’ın öz kaynaklarıyla ARGE projesi olarak başlattığı Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, silahlı kuvvetlere hizmet sunuyor.

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