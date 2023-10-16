Türk müteahhitler Irak’ın altyapısına talip

Türk inşaat sektörü, 33,3 milyar dolarlık projeyle Orta Doğu’da birinci, dünyada üçüncü büyük pazar olarak öne çıkan Irak'ın imarı ve altyapısı için harekete geçti. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB); konut projeleri, Kalkınma Yolu kapsamındaki kuzey-güney demiryolu ve otoyol projesinin yanı sıra hastane projeleri ile yakından ilgilendiklerini açıkladı. Ülkeye kısa süre içinde farklı alanlara yönelik iki ayrı müteahhitlik heyeti ziyareti daha düzenlenmesi planlanıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE YENİ DÖNEM

TMB’nin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’na göre; firmalar faaliyet bölgesinde savaş kaynaklı olarak yaşadığı kaybı Körfez açılımıyla da kapatmayı hedefliyor. Son dönemde yeniden gelişmeye başlayan siyasi ilişkiler kapsamında Suudi Arabistan'ın öne çıktığı aktarılıyor. Raporda, Suudi Arabistan'ın, Türk müteahhitlik hizmetlerinde 25,5 milyar dolarlık 394 proje ile altıncı ülke konumunda olduğu belirtildi.

9 AYDA 12,9 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Öte yandan, Türk inşaat sektörü, bu yılın ilk dokuz ayında yurt dışında 12,9 milyar dolar tutarında 185 proje üstlendi. Böylece sektörün ilk kez 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası yatırım portföyü büyüklüğü, 135 ülkede üstlenilen 11 bin 837 projeyle toplam 486 milyar dolar oldu.

Konut satışları yüzde 9,5 azaldı

İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda konut satışlarına ilişkin istatistikler de paylaşıldı. Buna göre; ağustosta, yılın en yüksek aylık satış adedi yakalanmış olsa da konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91’e geriledi. İpotekli konut satışları ağustosta yüzde 26,1 düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışlarında da yüzde 9,5 azalış yaşandı. Türkiye Müteahhitler Birliği raporunda, kredilere erişimde sınırlamaların artmasının yanı sıra son aylarda mevduat faizlerinde yaşanan yükselişin de konut satışları üzerinde baskıya sebep olduğu değerlendiriliyor.







