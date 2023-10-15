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Ekonomi

Gürok Grup'tan 2 yeni proje: İçecek ve enerji alanına yatırım

Sanayi, turizm ve yapı gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Gürok Grup, 75. yaşını kutladı. Galaya Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Erol Güral ve Esin Güral Argat, Gürok Grup yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Basın galasında şirketin tarihi, başarı hikayesi, kurum kültürü, değerleri, gelecek vizyonu ve yatırım planları paylaşıldı.

Ekonomi Servisi
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erol Güral, Rıza Güral, Esin Güral Argat.

Erol Güral, Rıza Güral, Esin Güral Argat.

Sanayi, turizm ve yapı gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Gürok Grup, 75. yaşını kutladı. Galaya Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Erol Güral ve Esin Güral Argat, Gürok Grup yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Basın galasında şirketin tarihi, başarı hikayesi, kurum kültürü, değerleri, gelecek vizyonu ve yatırım planları paylaşıldı.

SON 10 YILDA 1,5 MİLYAR DOLAR

Şirketin sanayi, turizm ve yapı sektörlerindeki uzmanlık alanlarını genişleterek Türkiye’yi ileriye taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Gürok Grup olarak geçtiğimiz son 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 10 yılda ise 1,5 milyar dolar yatırım planımız var. Bugün Kütahya’dan Maldivler’e, Antalya’dan Burdur’a, İstanbul’dan New York ve Milano’ya kadar tüm markalarımıza hayat veren 5 bin Gürok çalışanımızla geleceğe heyecan ve umutla bakıyoruz” diye konuştu.


Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak
Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrıları sonrası başta zincir market olmak üzere mobilyacılardan perakendecilere kadar 100 bin noktada şubesi bulunan çok sayıda marka indirim için harekete geçerken, 910 bin üyesi bulunan İstanbul ve Ankara ticaret odalarının çağrısı ile indirim rüzgarının 1 milyon noktaya yayılması planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise katıldığı bir programda daha indirim çağrısını yineleyerek "Bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.


#Yatırım
#Üretim
#Ekonomi
#Gürok Grup
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