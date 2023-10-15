Gürok Grup'tan 2 yeni proje: İçecek ve enerji alanına yatırım

Erol Güral, Rıza Güral, Esin Güral Argat.
Sanayi, turizm ve yapı gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Gürok Grup, 75. yaşını kutladı. Galaya Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Erol Güral ve Esin Güral Argat, Gürok Grup yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Basın galasında şirketin tarihi, başarı hikayesi, kurum kültürü, değerleri, gelecek vizyonu ve yatırım planları paylaşıldı.
SON 10 YILDA 1,5 MİLYAR DOLAR
Şirketin sanayi, turizm ve yapı sektörlerindeki uzmanlık alanlarını genişleterek Türkiye’yi ileriye taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Gürok Grup olarak geçtiğimiz son 10 yılda toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 10 yılda ise 1,5 milyar dolar yatırım planımız var. Bugün Kütahya’dan Maldivler’e, Antalya’dan Burdur’a, İstanbul’dan New York ve Milano’ya kadar tüm markalarımıza hayat veren 5 bin Gürok çalışanımızla geleceğe heyecan ve umutla bakıyoruz” diye konuştu.