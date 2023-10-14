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Ekonomi

'Rusya'ya borcunu yapılandıracak' iftiralarına BOTAŞ'tan yalanlama

BOTAŞ, son günlerde bazı basın yayın organlarında şirketin Rusya'ya olan doğal gaz borcunu yapılandıracağına dair çıkan iddiaları yalanladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada BOTAŞ'ın Türkiye'nin enerjide yüz akı ve amiral gemisi olduğu vurgulanarak söz konusu iddiaların gündeme getirilmesinin manidar ve maksatlı olduğu ifade edildi.

18:40 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
BOTAŞ

BOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

BOTAŞ'ın X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kuruluşu ulusal ve uluslararası arenada yıpratmaya ve marka değerini düşürmeye yönelik haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"BOTAŞ'ın bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi manidar ve maksatlıdır"

Söz konusu iddialara ilişkin BOTAŞ'ın yasal haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin, Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü yönündeki asılsız ve mesnetsiz iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Türkiye Yüzyılı'nda enerjide merkez ülke olma yolunda dev yatırımların, dünya gündemine oturan ihracat anlaşmalarının hayata geçirildiği bugünlerde, ülkemizin enerjide yüz akı ve amiral gemisi niteliğindeki BOTAŞ'ın, bu gibi asılsız iddialarla gündeme getirilmesi son derece manidar ve maksatlıdır."


Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak
Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrıları sonrası başta zincir market olmak üzere mobilyacılardan perakendecilere kadar 100 bin noktada şubesi bulunan çok sayıda marka indirim için harekete geçerken, 910 bin üyesi bulunan İstanbul ve Ankara ticaret odalarının çağrısı ile indirim rüzgarının 1 milyon noktaya yayılması planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise katıldığı bir programda daha indirim çağrısını yineleyerek "Bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.


#BOTAŞ
#Doğal Gaz
#Borç
#Yapılandırma
#Rusya
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