Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (KONSİAD) düzenlediği istişare toplantısında konuşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründe 2-2,5 yıldır devam eden sıkıntıların hükümetçe aldıkları tedbirlerle ortadan kaldırıldığını söyledi.





Bolat, "Dikkat edin, son 1-2 ayda stokta 600 bin araç piyasaya girdi. Birinci elde de ikinci elde de yüzde 15-20'ye varan indirimler, kampanyalar görüyoruz. Piyasa normalleşti, köpük ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.





Emlakta da aynı şeyin görüldüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti:





"Marketlere çağrı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra bütün sektörlere çağrı yaptı ve zincir marketler, yerel marketler, perakendeciler federasyonu, perakendeciler derneği büyük indirim kampanyaları duyurmaya başladılar. Bunu diğer sektörlerden beklediğimizi ifade etmiştik. Tedarikçiler ve üreticilerden aynı şeyi bekliyoruz.





Perakende zincirinin son halkası, onun altında tedarik zincirindeki halkalar da benzeri bir eğilime girmeli. Çünkü sürekli zam yaparak, aslında satıcılar, firmalar, kendi müşterilerini, kendi pazarlarını yok ediyorlar. Geçici olarak daha çok para kazanıldığı zannediliyor ama aslında satın alma gücü yok ediliyor, yavaş yavaş pazar ve müşteri sayısı azaltılıyor."





"Hizmetler sektöründe ciddi bir köpük var"





"Şimdi dalga dalga beyaz eşya, tekstil, konfeksiyon, mobilya sektörleri de 'Bu kampanyaya katılıyoruz.' diye anons ediyorlar." ifadesini kullanan Bolat, "Bu indirim kampanyalarını takip ediyoruz. O kuruluş ve STK'lerden listeler istiyoruz. İndirim yapan, kampanya öncesi ve sonrasını bildiren kuruluşları Ticaret Bakanlığının web sitesinde yayımlayacağız. O yüzden bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." diye konuştu.





Hizmetler sektöründe ciddi bir köpük olduğuna işaret eden Bolat, "Lokantalar, oteller ve diğer hizmet kuruluşlarının enflasyonu normal TÜFE'nin en az 20 puan üzerinde. Hizmet sektöründeki kuruluşlar da bu çağrımıza kulak versinler. Bu noktada onlardan aynı şeyi bekliyoruz." dedi.





Bolat, "Hükümet olarak, devlet olarak görevimizi yapıyoruz ve yapacağız. Kararlıyız, irademiz tam. Her türlü kararı alacak iradeye sahibiz. Bunu da aldığımız kararlarla gösterdik. Üretimi seviyoruz, yatırımı seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar ve ekonomik gelişmenin olamayacağını dile getiren Bolat, bir ailenin içinde huzursuzluk varsa ileriye gidemeyeceğini ve dağılacağını, siyasi istikrarın bunun için çok önemli olduğunu söyledi.





''Türkiye günlük 1 milyar dolar ihracat yapıyor"





AK Parti'den önceki 79 yılda ortalama büyüme oranının yüzde 4,8 olduğunu belirten Bolat, "Eğer AK Parti ortalamasıyla Türkiye büyümüş olsaydı Cumhuriyet tarihi boyunca, milli gelirimiz bu yıl 1 trilyon dolar değil 2 trilyon dolar olacaktı, bu kadar önemli." ifadesini kullandı.





Bakan Bolat, şöyle devam etti:





"Pandemide bütün dünya sağlık kriziyle boğuşurken, ekonomide büyük sancılar yaşarken, biz 2020 pandemi krizinde bile yüzde 1,8 büyüdük. Ertesi yıl 11,4 büyüdük. Geçen yıl yüzde 5,5 büyüdük. Bu sene de ilk 6 ayda 3,8 büyüdük. IMF ve Dünya Bankası geçen günlerde raporlarını değiştirdiler. Türkiye'nin büyüme tahminlerini 4,2'ye çıkardılar. İnşallah büyümeye devam edeceğiz. İstihdam alanı aktarmaya devam edeceğiz. 20 yılda 19 milyondan 31,5 milyona çıktı Türkiye'deki istihdam sayısı. 12,5 milyon insan iş buldu. Başarısız, kötü bir performans olsaydı istihdam sayısı bu kadar artar mıydı? Pandemi başladığından bu yana Türkiye'de iş bulma sayısı Türkiye'de 4 milyon kişi arttı. Daha yeni istihdam rakamları açıklandı. Temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 9,2'ye düştü."





Türkiye'nin günlük 1 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan Bolat, şunları kaydetti:





"Dün 1 milyar 369 milyon dolar günlük ihracatımız oldu. Ortalaması 1 milyar dolar civarında günlük olarak. Önceden 4 tane ihracatımız vardı, 1980'de kuru üzüm, kuru incir, tütün, fındık gibi geleneksel tarım ihraç ürünlerimizdi ama şimdi 115 bin ihracatçımız 220 ülkeye tam 12 bin kalem ürün ihraç ediyor ve bu ihracatımızın yüzde 93'ü sanayi ürünleri. Artık komşu ülkeler, bölge ülkeler değil, ABD'sinden AB'sine gelişmiş zengin ülke pazarlarına kaliteli Türk ürünleri ihraç ediliyor. Makine, seramik, araç, otomotiv, tekstil, konfeksiyon, tarımsal gıda ürünleri, savunma sanayisi ürünleri, SİHA'lar, savaş gemileri, elektrikli araç yakında başlayacak. Bu kaliteli ürünleri dünyaya ihraç ediyoruz. Daha yapılacak çok iş var. Alınacak çok mesafe var. Sevindirici olan şu, ihracatımız 2002'den bu yana 7,5 kat artışla 254 milyar dolara ulaştı."





Bolat, bu senenin çok zorlu olduğuna işaret ederek, "Dünya üretimi Batılı ülkelerde genel anlamda küresel durgunluk ve talep yetersizliğinden dolayı çok düştü. Avrupa ekonomisi durgun. ABD ekonomisi bir tık üzerinde ama büyüme süreci çok yavaşladı. Çin bütün gücüyle fiyatları kırarak dünya pazarlarına ihracat yapmaya çalışıyor." diye konuştu.





Otomotiv tarafında başlayıp, zincir marketlerle büyüyen ve mobilyadan perakendeye hızla yayılan indirim seferberliğinin önümüzdeki günlerde tüm sektörlerde etkisini göstermesi beklenirken bu yönde son açıklama ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'dan geldi.





750 bin işletmeye indirim çağrısı





Olağanüstü bir dönem geçirildiğini aktaran Avdagiç, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif sürecin normale dönme işaretleri verdiğini ifade etti. Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





"Enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik"





İTO Başkanı Avdagiç, bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Rasyonelleşme politikası kapsamında uygulanan politikaların etkileri görülmeye başlandı. Bu virajı birlikte hareket ederek aşacağız. Yüksek enflasyonun birikimli sonuçlarının ne ölçüde ağır bir fatura çıkardığını hiç unutmamalıyız. Bu yolda beklentilerin bozulmasına izin veremeyiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Bunu başarınca, makul sürede tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum."





ATO'dan da indirim kampanyasına destek çağrısı





Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gıda perakendecileri başta olmak üzere çeşitli kesimlere yaptığı çağrıyı anımsatan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran "Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.





Baran, hükümetin, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret etti.





Perakendecilerin yanı sıra tekstilden halı ve mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tedarik zincirindeki tüm aktörlerin bu sürece katılması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:





"Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin salgından bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."





Otomobil ve emlak fiyatlarında yüzde 20 gerileme var





Alınan kararlarla yatırım kanallarının tekrardan rayına oturduğunu, gelinen noktada otomobil ve emlak fiyatlarında yüzde 20'lere varan gerilemeler gördüklerini belirten ASKON Genel Başkanı Aydın, "Piyasaların yakından takibi, oluşan şartlara göre güncel politikaların oluşturularak ivedilikle uygulanması, alınan radikal önlemlerin meyvesini verdiğini göstermekte ve taşlar da yerine oturmaktadır." dedi.





Aydın, ASKON olarak bu süreçte özellikle vatandaşları yakından ilgilendiren otomotiv, gıda, tekstil ve emlak gibi sektörleri enflasyonla mücadele için sürekli teşvik ettiklerini belirterek şunları kaydetti:





"Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla başlatılan ekonomik kampanyalara da açıkça destek veriyoruz. Piyasaların öngörülebilir olması, gerek bizleri gerekse yabancı sermayeyi memnun etmektedir. Oluşan yeni atmosferle 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren enflasyonda artışın duracağını şimdiden öngörebiliyoruz. Bu tarihten itibaren enflasyonda düşüşler yaşanarak vatandaşın refah seviyesi artacağı gibi güvenli limana ulaşan ülke ekonomisi de yabancı sermayenin ilgi odağı olacaktır."





Gözler beyaz eşya sektöründe





Otomotiv tarafında yaşanan kampanyalarla başlayan indirim seferberliği zincir marketlerle çığ gibi büyürken başta mobilyacılar ve giyim sektörleri olmak üzere diğer sektörlere de hızla yayılıyor. Bu kapsamda yakın bir tarihte beyaz eşya sektöründen de mobilya tarafında olduğu gibi benzer bir adımın gelmesi bekleniyor.





100 bin noktada indirim rüzgarı





Başlatılan seferberlik kapsamında şu ana kadar indirim yaptığını açıklayan ve bu yönde hazırlıkların yapıldığını belirten markaların ülke genelinde 100 binden fazla şubesi bulunuyor. Söz konusu şubelerin yarısına yakınını ise zincir marketler oluşturuyor.





Hedef enflasyonla mücadele





Peş peşe yapılan indirimlerle enflasyonla mücadele alanlarının genişletilmesi hedeflenirken vatandaşın da bu geçiş döneminde omzuna yüklenen yükün hafifletilmesi planlanıyor.











