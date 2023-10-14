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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Şimşek’i hedef alan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bakanımız Mehmet Şimşek’i hedef alan ve karanlık medya kaynaklarınca yayılan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır” denildi.

Kenan Biter
15:35 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaları yayımladığı yazılı açıklama ile yalanladı.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Kırmızı Bültenle aranan sabıkalı bir şahıs üzerinden Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’i hedef alan ve karanlık medya kaynaklarınca yayılan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır.


Sayın Bakanımızın ağabeyi emekli öğretmen olup yeminli mali müşavirlik yaptığı iddiası gerçek dışıdır. Kendisinin özel bir ofisi yoktur.

Yıllarca özel sektörde ve Uluslararası Finans Kurumlarında çalışmış olan Sayın Bakanımız, 2007 yılında satın aldığı konutunda oturmaktadır.


Asılsız iddiaları yayanlar hakkında hukuki ve cezai haklarımız saklıdır.


Kamuoyunun bilgisine sunulur.



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#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#Yalanlama
#Kenan Biter
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