Hazine ve Maliye Bakanlığı: Şimşek’i hedef alan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrıları sonrası başta zincir market olmak üzere mobilyacılardan perakendecilere kadar 100 bin noktada şubesi bulunan çok sayıda marka indirim için harekete geçerken, 910 bin üyesi bulunan İstanbul ve Ankara ticaret odalarının çağrısı ile indirim rüzgarının 1 milyon noktaya yayılması planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise katıldığı bir programda daha indirim çağrısını yineleyerek "Bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.