Hazine ve Maliye Bakanlığı: Şimşek’i hedef alan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaları yayımladığı yazılı açıklama ile yalanladı.
Kırmızı Bültenle aranan sabıkalı bir şahıs üzerinden Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek’i hedef alan ve karanlık medya kaynaklarınca yayılan iddialar tamamen hayal ürünü ve uydurmadır.
Yıllarca özel sektörde ve Uluslararası Finans Kurumlarında çalışmış olan Sayın Bakanımız, 2007 yılında satın aldığı konutunda oturmaktadır.
Asılsız iddiaları yayanlar hakkında hukuki ve cezai haklarımız saklıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.