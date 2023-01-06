Türk otomotiv sektöründen AB ülkelerine 20 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yapılan derlemeye göre, Türkiye geçen yıl 2021'e kıyasla ihracatını yüzde 12,9 artırarak 254 milyar 210 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ihracatını yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolarlık ihracata imza attı. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan otomotiv sektörü, tarihindeki ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Otomotiv sektörü, geçen yıl 200'e yakın ülke, özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştirdi.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında 2022 yılında AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,7 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkelere geçen yıl 2021'e göre, yüzde 6 artışla 20 milyar 54 milyon 839 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2021'de AB ülkelerine 18 milyar 961 milyon 589 bin dolarlık dış satım kaydedilmişti.

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AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın, AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa Ülkeleri" grubuna dış satım ise 2021'e göre yüzde 8 artışla 3 milyar 580 milyon 663 bin dolardan, 3 milyar 860 milyon 399 bin dolara ulaştı.

Ana pazar Almanya'ya 4,3 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2021'e kıyasla yüzde 5 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya 2021'de 4 milyar 165 milyon 898 bin dolar olan otomotiv dış satımı, 2022'de 4 milyar 379 milyon 923 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 4 düşüşle üçüncü ana pazar olan Fransa takip etti. 2021'de 3 milyar 369 milyon 435 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2022'de ise 3 milyar 250 milyon 300 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

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Otomotiv ihracatında İtalya yüzde 6 artış ve 2 milyar 585 milyon 402 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 13 yükseliş ve 1 milyar 816 milyon 397 bin dolarla 5'inci, Polonya yüzde 24 artış ve 1 milyar 453 milyon 490 bin dolarlık ihracatla 6'ncı sırada yer aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin geçen sene en fazla ihracat yaptığı, 7'si AB üyesi olan 10 ülke şöyle:

Ülke İhracat (dolar)

Almanya 4.379.923.289

Birleşik Krallık 3.267.621.016

Fransa 3.250.300.835

İtalya 2.585.402.608

İspanya 1.816.397.566

Polonya 1.453.490.308

ABD 1.435.676.619

Belçika 1.168.041.030

Slovenya 1.118.593.642

Rusya 701.519.312

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