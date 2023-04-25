Türk sağlık sektörü için 250 milyon avroluk kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşeyir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Adliye Kavşağı açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Togg üzerinden muhalefete eleştirilerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmamoğlu, 'Bu Togg'u bana verseler, ben bakanlardan 100 kat daha fazla havasını attırırım' demiş. Demek ki İmamoğlu'nun kendi havası kendine yetmiyor ki, Togg'un havasına ihtiyacı var. Ama biz öyle Togg'un havasını kendisine kolay attırmayız. Eğer, Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin otomobili Togg'a binip bir tur atmak istiyorsa, ben ona bir tur için bu arabayı veririm. Ama bir şartım var. Yanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtacak" dedi.