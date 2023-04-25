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Ekonomi

Türk sağlık sektörü için 250 milyon avroluk kredi

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin sağlık sektörü için 250 milyon avroluk krediyi ve yeni bir Afet Önleme ve Kurtarma Fonu kurulmasını onayladı.

15:04 . 25/04/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

CEB’den yapılan açıklamada, Türkiye'de sağlık sektörünün Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra toparlanmasına yardımcı olacak 250 milyon avroluk kredinin bankanın yönetim kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.


Söz konusu kredinin kritik sağlık hizmetlerini iyileştirme ve orta vadede dayanıklı sağlık altyapısını yeniden inşa etme çabalarında Türk hükümetine destek olacağının aktarıldığı açıklamada, kredinin CEB Başkanı Carlo Monticelli’nin 20 Mart’ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı'nın, Türkiye ve Suriye'ye deprem dolayısıyla destek için uluslararası bağış konferansında açıkladığı 500 milyon avroluk taahhüdün bir parçası olduğu ifade edildi.


CEB Yönetim Kurulu, kaynakları Türkiye'nin yanı sıra diğer CEB üyesi ülkelere doğal ve ekolojik afetlere hazırlık veya müdahale konusunda yardımcı olmak üzere kullanılacak yeni bir Afet Önleme ve Kurtarma Fonu kurulmasını da onayladığını aktardı.

CEB Başkanı Carlo Monticelli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "CEB'in şu anda desteğe en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olan sağlık sektörüne yönelik yeni finansmanı hızlı bir şekilde Türkiye'ye ve halkına sunabilmesinden son derece gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.



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#Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
#Kredi
#SAĞLIK
#Türkiye
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