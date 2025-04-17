Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türk sanayicisi için ciddi fırsatlar var

Türk sanayicisi için ciddi fırsatlar var

04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve beraberindekiler zirvede sergilenen makineler ile yerli otomobil Togg'u inceledi.
TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve beraberindekiler zirvede sergilenen makineler ile yerli otomobil Togg'u inceledi.

TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank, MÜSİAD'ın düzenlediği Cevherden Makineye'25 Zirvesi'nde konuştu. Varank, ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlik ortamında özellikle Türk üreticisi ve sanayicisi için ciddi fırsatların bulunduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dün İstanbul'da Cevherden Makineye'25 Zirvesi düzenledi. Açılışta konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlik ortamında Türkiye'yi bekleyen fırsatların bulunduğunu belirtti. Varank, "Şu belirsizlik ortamında özellikle Türk üreticisi ve sanayicisi için ciddi fırsatlar var, yeni pazarlar var. Hep birlikte bunu başarmak için gayret edeceğiz" dedi.


REHAVETE KAPILMAYALIM

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da ABD'nin Türkiye için daha düşük tarife uygulanması kararını, "Sevindirici" olarak nitelendirdi ancak, "Rehavete kapılmamalıyız" uyarısında bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen zirvede, sektörel değerlendirmelere de yer verildi.


ÜRETİMDE VERİMLİLİK

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, cevherin makineye dönüşmesi sürecinde entegrasyon, verimlilik ve inovasyonun önemini vurguladı. MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin Can, ham madde sektörünün stratejik bir omurga olduğuna işaret ederken, MÜSİAD Makine Sektör Kurulu Başkanı İsmail Somalı da makine sektörünün ekonominin en stratejik yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.


#Mustafa Varank
#sanayi
#üretim
#verimlilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi gün, hafta içi mi? 2025 resmi tatiller