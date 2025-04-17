Türk sanayicisi için ciddi fırsatlar var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dün İstanbul'da Cevherden Makineye'25 Zirvesi düzenledi. Açılışta konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlik ortamında Türkiye'yi bekleyen fırsatların bulunduğunu belirtti. Varank, "Şu belirsizlik ortamında özellikle Türk üreticisi ve sanayicisi için ciddi fırsatlar var, yeni pazarlar var. Hep birlikte bunu başarmak için gayret edeceğiz" dedi.





REHAVETE KAPILMAYALIM

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da ABD'nin Türkiye için daha düşük tarife uygulanması kararını, "Sevindirici" olarak nitelendirdi ancak, "Rehavete kapılmamalıyız" uyarısında bulundu. Yoğun katılımla gerçekleşen zirvede, sektörel değerlendirmelere de yer verildi.





ÜRETİMDE VERİMLİLİK

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, cevherin makineye dönüşmesi sürecinde entegrasyon, verimlilik ve inovasyonun önemini vurguladı. MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Muhittin Can, ham madde sektörünün stratejik bir omurga olduğuna işaret ederken, MÜSİAD Makine Sektör Kurulu Başkanı İsmail Somalı da makine sektörünün ekonominin en stratejik yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.



