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Organize sanayi bölgesinde silahlı saldırı

Organize sanayi bölgesinde silahlı saldırı

14:258/04/2025, Salı
AA
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Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde C.S.T'ye iş yerinin önünde ateş açıldı.
Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde C.S.T'ye iş yerinin önünde ateş açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobiline ateş açılan kişi, jandarmaya sığındı. Jandarma, uygulama noktasına kadar gelen şüpheli E.A'yı (42) yakaladı.

Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme sahibi C.S.T'ye (40) iş yerinin önünde ateş açıldı.

Otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan C.S.T'yi takip eden şüpheli, seyir halindeyken de C.S.T'nin otomobiline ateş etti.

C.S.T, Serçeköy uygulama noktasındaki jandarmaya sığındı.

Jandarma, uygulama noktasına kadar gelen şüpheli E.A'yı (42) yakaladı.

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