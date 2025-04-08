Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Öğretmen ağabeyini öldürdü: 'Kendimde değildim' savunması yaptı

Öğretmen ağabeyini öldürdü: 'Kendimde değildim' savunması yaptı

10:058/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da biyoloji öğretmeni, evinde kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklanırken, ifadesinde "Kendimde değildim" dediği öğrenildi.

Adana'da A.A. (31), ağabeyi M.A.'nın (35) evine gitti. Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi. Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden 3 kere bıçakladı. Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Biyoloji öğretmeni M.A.

KAFAMA ŞİŞEYLE VURDU

Hastanede tedavi sonrası A.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise apartmanın bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayeti A.A.'nın işlediği tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde A.A.'nın, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, hayatını kaybeden ağabeyin biyoloji öğretmeni olduğu öğrenildi.



#adana
#cinayet
#çukurova üniversitesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar için geçerli olacak! 5 bin lira doğum yardımı nasıl alınır?