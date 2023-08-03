Türk sanayiinde verimlilik seferberliği

Z Raporu, bu ay sanayi üretiminde verimlilik konusunu masaya yatırıyor. ‘Sanayide verimlilik seferberliği’ başlıklı kapak dosyasında dergi, sektörün temsilcileri ile rekabet gücünün yükselmesinde verimlilik artışının nasıl sağlanacağını inceliyor. Türkiye son yıllarda yaptığı atılımla, özellikle işgücü verimliliğinde kayda değer bir gelişim gösterdi. Ancak diğer faktörlerdeki verimlilik artışının istenilen seviyeye ulaşamaması, üretimde dağınıklık ve işletmelerin küçük ölçeklerle fazla sayıda olması, üretim artışı önündeki engeller olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Türkiye’nin rekabet edebilirliğini güçlendirmek için verimlilik seferberliği başlatılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kuruluşların raporlarına göre dünyada ve Türkiye’de artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle her geçen gün suya olan talep artmaya devam ederken, tatlı su kaynakları da giderek azalıyor. Dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekiyor. Kuraklık tehlikesi, içme suyunun yanında ekonomi ve üretim için de tehlike sinyalleri vermeye başladı.