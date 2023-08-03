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Ekonomi

Türk sanayiinde verimlilik seferberliği

Z Raporu, bu ay ‘Sanayide verimlilik seferberliği’ başlıklı kapak dosyasında sektörün temsilcileri ile rekabet gücünün yükselmesinde verimlilik artışının nasıl sağlanacağını inceledi.

04:00 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Z Raporu.

Z Raporu.

Z Raporu, bu ay sanayi üretiminde verimlilik konusunu masaya yatırıyor. ‘Sanayide verimlilik seferberliği’ başlıklı kapak dosyasında dergi, sektörün temsilcileri ile rekabet gücünün yükselmesinde verimlilik artışının nasıl sağlanacağını inceliyor. Türkiye son yıllarda yaptığı atılımla, özellikle işgücü verimliliğinde kayda değer bir gelişim gösterdi. Ancak diğer faktörlerdeki verimlilik artışının istenilen seviyeye ulaşamaması, üretimde dağınıklık ve işletmelerin küçük ölçeklerle fazla sayıda olması, üretim artışı önündeki engeller olarak değerlendiriliyor.

KURAKLIK ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR

Uzmanlara göre Türkiye’nin rekabet edebilirliğini güçlendirmek için verimlilik seferberliği başlatılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kuruluşların raporlarına göre dünyada ve Türkiye’de artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle her geçen gün suya olan talep artmaya devam ederken, tatlı su kaynakları da giderek azalıyor. Dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekiyor. Kuraklık tehlikesi, içme suyunun yanında ekonomi ve üretim için de tehlike sinyalleri vermeye başladı.

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Z Raporu’nda bu ay ‘Titan trajediye ilgiyi artırdı’ başlıklı analiz ile macera turizmindeki son gelişmeler, ‘Büyüyen Güç Merkezi: Güney Kore’ başlıklı analiz, uluslararası eğitimin yeni merkezi Türkiye, Weltew Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı söyleşisinin yanı sıra Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin ‘Müşteri deneyimi satış sürecinin kalbidir’ başlıklı incelemesi ve AREDA PİAR’ın çamaşır deterjanları sektör araştırması diğer gündem konularını oluşturuyor.



#Z Raporu
#Sanayi
#UNESCO
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