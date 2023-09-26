Türk savunma sanayisi Azerbaycan ordusuna güç kattı
Türk savunma sanayisi, Azerbaycan ordusuna kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan karşılama yeteneği kazandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açılışını yaptığı modernize Nahçıvan Askeri Kompleksi, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından 7 ay gibi kısa sürede yenilendi.
Nahçıvan Askeri Fabrika Donatım Projesi ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan fabrika bünyesinde gerçekleştirilebilir hale getirildi.