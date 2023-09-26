Türk savunma sanayisi Azerbaycan ordusuna güç kattı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, aldığı yeni karar ile imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların da Türk Lirası olarak belirledi.