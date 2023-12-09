Türk savunma sanayisinde 2024'te ihracatta 'patlama' bekleniyor: Türk ürünlerini artık gözü kapalı alıyorlar

"Çok fazla böyle ülke yok. Türkiye gerçekten o anlamda bir kabuk değiştirdi. 2024, gerek ihracatta gerekse teknolojik gelişmelerde önemli bir yıl olacak. Özellikle ihracatta artık Türk ürünleri aranan ürünler seviyesine geldi. Bu da hakikaten çok memnuniyet kaynağı, çünkü savunma sanayisinde dünya ülkeleri nezdinde bir rağbet görmeniz kolay iş değildir. O alandaki teknolojik seviyenize güven duyulması lazım ki ürünleriniz kabul edilsin. Türkiye bunu sağladı, bunu gerçekleştirdi ve o yüzden savunma sanayisi ürünleri artık gözü kapalı kabul ediliyor. Bu da ihracatın önünü ciddi ölçüde açtı. Ben yine ihracatta çok büyük bir patlama bekliyorum. Savunma sanayisinin Türkiye'ye özellikle döviz kazandırma adına önemli işler yapacağını düşünüyorum."