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Ekonomi

Türk Savunma Sanayisi’nin başarısı: Tam 484 milyon 907 bin dolarlık ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk savunma ve havacılık sanayisinin kasım ayında 484 milyon 907 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

14:50 - 2/12/2023 Cumartesi
DHA
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin kasım ayında 484 milyon 907 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türk savunma ve havacılık sanayisi, kasım ayında 484 milyon 907 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 11 ayında savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış göstererek 4,8 milyar doları geçti. Savunma sanayimiz, ihracat çıtasını her geçen gün daha da yukarı taşıyor, hedefe emin adımlarla ilerliyor. Bu başarıda emeği olan tüm firmalarımızı tebrik ederim" dedi.



#Haluk Görgün
#Savunma Sanayii
#havacılık
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