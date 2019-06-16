Ekonomi Türk savunma sanayisinin sessiz gücü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen "sessiz jeneratör", kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor. Firma Genel Müdürü Özgür, "Bu jeneratör 7 metreden 56 desibele kadar ses çıkartıyor. Yeri düşman taraftan tespit edilemeyen, çalıştığı bölgede diğer elektronik unsurlara zarar vermeyen bir özelliğe sahip. Yüzde 100 yerli jeneratörü geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Sessiz jeneratör birçok savunma sisteminde kullanılıyor.
Sessiz jeneratör birçok savunma sisteminde kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen "sessiz jeneratör", kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor.

Yurt dışında çalışan Türk işçilerin dövizli tasarruflarıyla kurulan TSKGV iştiraki olarak Balıkesir'de üretime devam eden İşbir Elektrik, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik projelere kesintisiz enerji sağlamak üzere çalışıyor.

  • Şirketin ASELSAN iş birliğiyle geliştirdiği "taktik sessiz kabinli jeneratör" birçok savunma sisteminde tercih edilir hale geldi.

İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür, yaptığı açıklamada, jeneratörlerde olması gereken motor, alternatör ve pano bileşenlerinden motor haricindeki tüm bileşenlerini kendilerinin ürettiğini söyledi.

Her büyüklükte jeneratör ürettiklerini ve piyasa sunduklarını ifade eden Özgür, bunun yanında özel ürünlere de imza attıklarını vurguladı.

  • Ürettikleri ürünlerin başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin de silahlı kuvvetlerinde kullanıldığını aktaran Özgür, şunları kaydetti:
  • "Özellikle taktik sessiz jeneratör konusunda Türkiye yurt dışına bağımlıydı. Sadece almakla bitmiyor. Bu ürünün satış sonrası hizmet desteği var. Bizim en önemli özelliğimiz bu. Nerede ve ne zaman olursa olsun ürünümüzün arkasındayız. Ürünümüz şu anda çok kritik bölgelerde kritik silah ve füze sistemlerinde, radar sistemlerinde kullanılıyor.

Bu jeneratör 7 metreden 56 desibele kadar ses çıkartıyor. Yeri düşman taraftan tespit edilemeyen, çalıştığı bölgede diğer elektronik unsurlara zarar vermeyen bir özelliğe sahip. 60 ile eksi 32 dereceler arasında çalışabilen ve depolanabilen jeneratör, yağmur altında da aksaksız hizmet verebiliyor."

"İHA için de kullanılıyor"

Jeneratörün sessiz olmasını sağlayan sistemin su soğutmalı alternatör ile sağlandığını dile getiren Özgür, Türkiye'de bunu yapan tek firma olduklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktaran Özgür, şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisinin göz bebeklerinden olan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yer sistemlerinin jeneratörlerini de biz veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki jeneratörlerin tümünün alternatör ihtiyacını karşılamak. Şimdi yüzde 100 yerli jeneratörü geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İşbir olarak belki motor alanına girmeyeceğiz ancak bazı firmalarla iş birliği içindeyiz. Şu anda çalışma halindeler. Eminim ki bu firmalarımız da yerli motoru imal edecekler ve tamamı yerli ve milli jeneratörü Türkiye'ye kazandırmış olacağız."

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