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Ekonomi

Türk savunma sanayisinin yeni silahı vitrine çıkıyor: Mohaç dakikada 1000 mermi atıyor

Büyük yatırımlar yapılan savunma sanayi meyvelerini vermeye devam ediyor. Konya'da üretimi yapılan "Mohaç" dakikada 1000 mermi atma özelliğiyle Türk askeri ve polisine muharebe alından büyük kolaylık sağlayacak.

15:56 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Mohaç dakikada bin mermi atıyor.

Mohaç dakikada bin mermi atıyor.

Türkiye Yüzyılı'nda zirve yapan savunma sanayi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği katkılar neticesinde Türkiye'nin geleceğinin ve güvenliğinin en büyük teminatı oldu. Konya'da üretilen "Mohaç"ta bu üzünlerden bir tanesi. Mohaç çok sayıda özelliğiyle Türk polisinin ve askerinin gücüne güç katacak.

'Muadillerine göre daha kısa ve hafif'

1,9 kilogram ağırlığındaki "Mohaç" dakikada 1000 mermi atma kapasitesiyle Türk askeri ve polisine muharebe alanında güç katacak. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, silahın testlerinin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, "IDEF 2023'te görücüye çıkacak. Muadillerine göre daha kısa ve hafif. Türk savunma sanayimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

'Test aşamalarından geçti'

Sözlerine devam eden Tanık, "Marka, patent ve belgelendirme süreçleri bitti. Test aşamalarından geçti. Hem güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak hem de savunma sanayi ihracatına katkı vermesi için üretiyoruz." diye konuştu.

Mohaç'ın özellikleri neler?

Huğlu Savunma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdüssamet Güzel ise, "Dakikada 1000 mermi atışı yapabilme kapasitesine sahip. 9-19 kalibre mühimmat kullanan bir silah. Yönü değiştirilebilir, sağ ve sol kurma kolları var. Bu kullanıcıya çok ciddi kolaylık sağlayacak. Silahımız çok kompakt üretildi. Çok hafif. Şu anda küçük versiyonu olan silahımız 1,9 kilogram civarlarında. Bu da arazide polis ve askere büyük kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.






#Mohaç
#Konya
#Huğlu Savunma AŞ
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