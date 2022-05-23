Ekonomi Türk SİHAlarına bir talip daha Suudi Arabistan Akıncı için görüşmelere başladı
SAVUNMA SANAYİ

Türk SİHA'larına bir talip daha: Suudi Arabistan Akıncı için görüşmelere başladı

Dünyanın hayran kaldığı Türk SİHA'larına bir ülke daha talip oldu. Suudi Arabistan'ın yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA satın almak için harekete geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Türk SİHAlarına bir talip daha: Suudi Arabistan Akıncı için görüşmelere başladı
Akıncı

Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan'ın Bayraktar Akıncı TİHA satın almak için üretici şirket Baykar'la görüşmeye hazırlandığını duyurdu.

Haberde, Suudi Arabistan'ın askeri kabiliyetini artırmak amacıyla kurulan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin, SİHA tedarikiyle ilgilendiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm alanlarda geliştirecek somut adımların atılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'a SİHA satışının gündemde olup olmadığına yönelik soruya 'Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum' ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK ÖRTÜLÜ AMBARGOYU KALDIRMIŞLARDI

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yılbaşından bu yana pozitif seyretmesi ile birlikte 2020'nin başından beri uygulanan Türk ürünlerine örtülü boykot süreci sona ermişti.

Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye talip oldu: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü
EKONOMİ
Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye talip oldu: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RİYAD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Suudi Arabistan'a gitmiş, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız
EKONOMİ
Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız

Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
EKONOMİ
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi

DÜNYA BAYRAKTAR TB2'Yİ KONUŞUYOR

Ünlü Amerikan dergisi New Yorker, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2 'leri masaya yatırmıştı. Stephen Witt'in kaleme aldığı 'Savaşın Doğasını Değiştiren Türk İHA'sı' başlıklı makalede Bayraktar TB2'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar birçok bölgedeki başarılarına dikkat çekilmişti.

ORDULARI İÇİN ÖRNEK ALDILAR

Bayraktar TB2, dünyadaki birçok ülkenin envanterine girmiş ve başarısıyla adından çokça söz ettirmişti. Bayraktar TB2'nin başarısını son olarak Fransa basını da gündeme getirdi. Basında yer alan haberde, Fransa kendi ordusu için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği bilgisine yer verildi.

Dünyanın hayran kaldığı Türk SİHA'larına bir ülke daha talip oldu
FOTOĞRAF 15
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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı alacaklarını açıkladı.
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Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Program sunucusunun, \"Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?\" sorusunu Zakir Hasanov, \"Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var.\" şeklinde yanıtladı.
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Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.
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Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.
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Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2'ler, havacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar'a ihraç edildi. Milli SİHA'ya ilgi duyan başka ülkelerle de görüşmeler devam ediyor.
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde de yeni bir rekora imza attı.
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
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Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı, 200 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu.
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Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 2014'te TSK'nın envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.
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Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.
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Bayraktar TB2, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.
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Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı. Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.
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SİHA sistemleri, özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.
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Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, kırmızı listede aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli bir rol üstlendi.
Dünyanın hayran kaldığı Türk SİHA'larına bir ülke daha talip oldu
Geçtiğimiz günlerde 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atan Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 Ukrayna ve Katar'dan sonra şimdi de Azerbaycan'a satılıyor.


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