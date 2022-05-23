Türk SİHA'larına bir talip daha: Suudi Arabistan Akıncı için görüşmelere başladı

Lübnan merkezli Tactical Report, Suudi Arabistan'ın Bayraktar Akıncı TİHA satın almak için üretici şirket Baykar'la görüşmeye hazırlandığını duyurdu.

Haberde, Suudi Arabistan'ın askeri kabiliyetini artırmak amacıyla kurulan Askeri Sanayiler Genel Otoritesi'nin, SİHA tedarikiyle ilgilendiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm alanlarda geliştirecek somut adımların atılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'a SİHA satışının gündemde olup olmadığına yönelik soruya 'Mümkün olmaması için bir gerekçe bulamıyorum' ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK ÖRTÜLÜ AMBARGOYU KALDIRMIŞLARDI

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yılbaşından bu yana pozitif seyretmesi ile birlikte 2020'nin başından beri uygulanan Türk ürünlerine örtülü boykot süreci sona ermişti.

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EKONOMİ Bir ülke daha Bayraktar TB2'ye talip oldu: Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Haluk Bayraktar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RİYAD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında Suudi Arabistan'a gitmiş, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİ Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız

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DÜNYA BAYRAKTAR TB2'Yİ KONUŞUYOR

Ünlü Amerikan dergisi New Yorker, Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2 'leri masaya yatırmıştı. Stephen Witt'in kaleme aldığı 'Savaşın Doğasını Değiştiren Türk İHA'sı' başlıklı makalede Bayraktar TB2'nin, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar birçok bölgedeki başarılarına dikkat çekilmişti.

ORDULARI İÇİN ÖRNEK ALDILAR

Bayraktar TB2, dünyadaki birçok ülkenin envanterine girmiş ve başarısıyla adından çokça söz ettirmişti. Bayraktar TB2'nin başarısını son olarak Fransa basını da gündeme getirdi. Basında yer alan haberde, Fransa kendi ordusu için Bayraktar TB2 benzeri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) üretimine geçilmesi yönünde görüş bildirildiği bilgisine yer verildi.

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