Türk SİHA'larında kullanılan hayati parçayı üretiyor: Dünya devinden Türkiye kararı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'da katıldığı Teknofest'te Bayraktar Akıncı SİHA'ya imza atmıştı.
Türk İHA ve SİHA'ları son birkaç yıldır dünyanın farklı bölgelerinde 30'e yakın ülkede büyük talep görüyor. Azerbaycan'ın Karabağ'ı 30 yılın ardından tekrar geri alma sürecinde verdiği 44 günlük savaşta adını duyuran Bayraktar İHA ve SİHA'ları Ukrayna'nın savunmasında da deyim yerindeyse destan yazıyor.
Adına şarkılar bestelenen, TV programları yapılan Bayraktar'lar için en önemli işbirliği ise Ukraynalı sanayi devi Motor Sich ile yapılıyor.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Zaporojiya Oblastı'nda üretilen Motor Sich, Türkiye'de ilk temsilciliğini Ankara'da açtı.