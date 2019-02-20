Ekonomi Türk şirketlerine Endonezya fırsatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk şirketlerine Endonezya fırsatı

260 milyon kişiyle dünyanın en büyük müslüman nüfusa sahip ülkelerinden Endonezya’da 2020 yılından itibaren gerçekleşen ticarette Helal Ürün Sertifikası’nın zorunlu hale gelmesi bekleniyor. 153 milyar dolarlık ithalat yapan Endonezya’da bu adımla beraber itibarını kullanan Türk şirketleri için büyük bir fırsat oluşacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada helal gıda pazarı hacmini her geçen yıl artırıyor. Dünya helal pazarının potansiyel büyüklüğünün ise 2022 yılına kadar 3 trilyon doları aşması öngörülüyor. Oldukça ciddi bir pazarın oluştuğu bu alanda Endonezya'dan da bir adım geliyor. Endonezya hükümeti 2020 sonrası ülkeye girecek ürünlerde zorunlu hale getirecekleri 'Helal Ürün Sertifikası' uygulaması ile gerçekleşecek olan ithalatta firmaları ayrıştıracak. Uygulamanın başlamasıyla beraber Türk şirketleri içinde büyük bir pazar oluşması bekleniyor. Endonezya ekonomik açıdan da iştah kabartıcı durumda. 3,25 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip ülkeye yapılacak olan ihracatta büyük bir potansiyel mevcut. Ayrıca 260 milyonu aşkın nüfusa sahip olan ülkede bunun yaklaşık yüzde 90'lık kısmını müslümanlar oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'ye karşı ülkedeki olumlu bakış açısının Türk şirketlerinin işini bir nebze daha kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

İHRACAT BAŞARISI YAKALANABİLİR

  • Endonezya'ya şu anda gerçekleşen ihracatta da zorunlu olmamasına rağmen 'Helal Ürün Sertifikası' kullanılabiliyor. Büyük bir itibara sahip bu belge yapılan ihracatlarda firmalara pozitif yönde bir ayrım uygulanıyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki firmalar bu pazara yöneldiği takdirde büyük ihracat başarılarına imza atma şansına sahip. 2020 sonrasında pazarda oluşması beklenen boşluğun Türk firmaları tarafından doldurulması durumunda ihracat rakamlarında büyük bir artış yaşanabilir. Birçok ürün grubunda 'Helal Ürün Sertifikası' ile yapılacak olan ihracatlarda dini bakımdan bu ülkeye olan yakınlığı da Türkiye'yi çoğu rakibi karşısında öne çıkarıyor.

Hasan Gümüş

TÜKETİCİ SERTİFİKALI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYOR

Endonezya'da ortaya çıkacak olan potansiyeli değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Endonezya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Gümüş, şu anda helal sertifikası olmayan ürünlerin de Endonezya pazarına girebildiğine değinnerek, “Ancak tüketicinin tercihi helal sertifikası olan ürünlerden yana olmaktadır. Kısacası tüketiciler helal sertifikası olan ürünleri diğerlerine oranla daha çok tercih ediyorlar” dedi. Endonezya'nın, helal sertifikası prosedürünün kolay alınmadığı bir ülke olduğuna dikkat çeken Gümüş, bu noktada da Müslüman dünyasında var olan bir problemden de bahsedilebileceğini dile getirdi.

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ENDONEZYA ÖNEMLİ BİR PAZAR

Endonezya pazarı'nın Türkiye’nin ihracatı için çok önemli bir pazar olduğunu aktaran Hasan Gümüş, “Ülkenin damak tadına, kültürüne, insanların yaşam tarzına ve hassasiyetlerine uygun ürünlerin üretilerek ihraç edilmesi dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. İnsanların tüketim alışkanlıklarının bilinmesi ve ülkeye ihracat yapmadan önce bu alışkanlıklarla ilgili pazar araştırmasının yapılması çok önemli” diye konuştu. Gümüş ayrıca, Endonezya özelinde Türkiye’nin böyle büyük bir pazarda olması noktasında ilgili devlet teşviklerinin arttırılması ve iş insanlarının bu bölgeyi daha yakından tanıması için gerekli ön çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

  • Pazar yeterince bilinmiyor
  • Coğrafyanın uzaklığı, Endonezya pazarının ve oradaki fırsatların ülkemizde henüz yeterince bilinmediğini söyleyen DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Gümüş, “Sadece helal gıda sektöründe değil, kimyasal ürünler, kozmetik, tekstil gibi sektörlerde de büyük potansiyeller var. Canlılığın arttırılması noktasında bu sektörlere verilecek teşviklerin çoğaltılması arzu edilen bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Türkiye Helal gıda sektörünün neresinde?
RAMAZAN
Türkiye Helal gıda sektörünün neresinde?
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