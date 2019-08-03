Ekonomi 12 günlük eziyet sona erdi Türk TIRlarına geçiş izni verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk TIR'larına 12 gün sonra geçiş izni verildi

12 günlük eziyet sona erdi: Türk TIR'larına geçiş izni verildi

Suudi Arabistan Duba Limanı'nda beklettiği Türk TIR'larına geçiş izni verdi. Aşırı sıcaktan dolayı zorlu 12 gün geçiren şoförler iznin ardından limandan çıkmaya başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan TIR'lara geçiş izni verilmemesinin ardından Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Haber Merkezi AA
Duba Limanı'nda bekleyen Türk TIR'ları.
Duba Limanı'nda bekleyen Türk TIR'ları.

Suudi Arabistan makamları, 21 Temmuz'dan beri beklettiği Türk TIR'larının geçişine izin verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk TIR'larının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 12 gündür bekletildikleri Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndan bu akşam çıkmaya başladıklarını anlattı.

60 TIR LİMANDAN ÇIKTI

Duba Limanı gümrük görevlilerinin akşam saatlerinden itibaren evraklarını ellerine teslim etmeye başladığını aktaran şoförler, 85 TIR'dan 60'ının limandan çıktığını diğerlerinin ise yarın çıkacaklarını ifade etti.

SICAKTAN FENALAŞANLAR OLDU

Bu ülkedeki aşırı sıcaktan dolayı 12 günü zor geçirdiklerini ifade eden şoförler, son olarak arkadaşlarından birinin sıcak nedeniyle fenalaştığını söyledi.

BAKAN TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk TIR'larının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

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