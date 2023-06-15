Türk ve Hindistanlı yatırımcılar Denizli'de iş ve yatırım fırsatlarını görüştü.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda MÜSİAD Denizli ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı Türk ve Hindistanlı yatırımcıları bir araya getirdi.
Pamukkale ilçesindeki bir konferans salonunda düzenlenen organizasyona katılan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Denizli'ye ilk kez geldiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaretinde kentin ekonomik büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.
Denizlili firmaların Hindistan ile olan ilişkilerini geliştirmek adına yapılan toplantının önemine işaret eden Paul, iki ülkenin zor zamanlarında birbirlerine destek olduğunu belirtti.
MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören de geçen 2 yıllık dönemde yurdun dört bir yanında büyükelçileri şehirlerde misafir ettiklerini, ticaret fırsatlarını değerlendirdiklerini anlattı.
Konuşmaların ardından MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, Büyükelçi Paul'a Yatağan Palası hediye etti. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve iş insanlarının katıldığı toplantının ardından Büyükelçi Virander Paul ve beraberindeki heyet, mermer ve tekstil firmalarını ziyaret etti.