Türk ve Hindistanlı yatırımcılar Denizli'de iş ve yatırım fırsatlarını görüştü.

"Şunun güvencesini vermek isterim ki çabalarınız boşa gitmeyecek. Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler asırlar öncesine dayanıyor. Bu iki ülke arasındaki uygarlığının, gelişmenin ve dostluğun duygusunu yaşıyoruz zaten. Şu anda da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanıyoruz. Bu tarz çalışmalar, ticaret hacmini çok daha yukarılara taşıyacaktır"