|
Ekonomi

Türk ve Hindistanlı yatırımcılar Denizli'de iş ve yatırım fırsatlarını görüştü

MÜSİAD tarafından Denizli'de düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi toplantısında Türk ve Hindistanlı yatırımcılar, yeni işbirliği olanaklarını görüştü. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Denizli'ye ilk kez geldiğini ve Denizlili firmaların Hindistan ile olan ilişkilerini geliştirmek adına yapılan toplantının önemine işaret etti. MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören de Hindistan ile ticari bağları güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Büyükelçi Paul ve beraberindeki heyet, mermer ve tekstil firmalarını ziyaret etti.

12:39 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk ve Hindistanlı yatırımcılar Denizli'de iş ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Türk ve Hindistanlı yatırımcılar Denizli'de iş ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komisyonu koordinasyonunda MÜSİAD Denizli ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı Türk ve Hindistanlı yatırımcıları bir araya getirdi.


Pamukkale ilçesindeki bir konferans salonunda düzenlenen organizasyona katılan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Denizli'ye ilk kez geldiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaretinde kentin ekonomik büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.


Denizlili firmaların Hindistan ile olan ilişkilerini geliştirmek adına yapılan toplantının önemine işaret eden Paul, iki ülkenin zor zamanlarında birbirlerine destek olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekme hedefi kapsamında düzenlenen bu toplantıların sonuç vereceğine inandığını dile getiren Paul,
"Şunun güvencesini vermek isterim ki çabalarınız boşa gitmeyecek. Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler asırlar öncesine dayanıyor. Bu iki ülke arasındaki uygarlığının, gelişmenin ve dostluğun duygusunu yaşıyoruz zaten. Şu anda da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanıyoruz. Bu tarz çalışmalar, ticaret hacmini çok daha yukarılara taşıyacaktır"
ifadelerini kullandı.


MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören de geçen 2 yıllık dönemde yurdun dört bir yanında büyükelçileri şehirlerde misafir ettiklerini, ticaret fırsatlarını değerlendirdiklerini anlattı.


Hindistan ile de ticari bağları güçlendirmeye odaklandıklarını kaydeden Önügören
, "Bugün ilk programımızı hayata geçiriyoruz. Türkiye ve Hindistan gerek İpek Yolu güzergahındaki etkin ticari potansiyeli gerekse tarihi ve kültürel bağlarıyla iki dost ülke olarak bölgesel ve küresel ticarete önemli katkı sağlıyor. İnşallah bugün de gerçekleştireceğimiz temaslarla güçlü yarınları yeniden şekillendireceğiz"
dedi.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, Büyükelçi Paul'a Yatağan Palası hediye etti. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve iş insanlarının katıldığı toplantının ardından Büyükelçi Virander Paul ve beraberindeki heyet, mermer ve tekstil firmalarını ziyaret etti.

#MÜSİAD
#Hindistan
#ticaret
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yozgat’ta hayvan pazarları kurulmaya başladı