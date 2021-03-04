Türk zeytinyağına Arjantin’den büyük ödül

Dünyanın en lezzetli zeytinyağlarının görücüye çıktığı Olivinus 2020 Yarışması’nda Yöre Grup tarafından üretilen Ulubahçe Zeytinyağı Altın Prestij Ödülü kazandı.

Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının buluştuğu yarışma Arjantin’de gerçekleştiriliyor. Yarışmaya İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus ve Fas’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden binlerce firma katılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan uzmanların jüri üyeliğini yaptığı Olivinus 2020’ye bu yıl Türk zeytinyağları damga vurdu. Dünyanın en büyük ve en eski uluslararası zeytinyağı yarışmasında iddialı üreticiler özenle imal ettikleri zeytinyağları ile katıldı.

Kaliteli Zeytinden Kaliteli Zeytinyağı Üretiyoruz

Dünyanın en önemli zeytinyağı üreticilerinden biri olan Türkiye’yi Olivinus 2020 Yarışması’nda temsil etmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, “Zeytin üreticiliği yapan çiftçilerimiz son yıllarda oldukça bilinçlendi. Bu da zeytinyağı için doğru zeytinlerin üretilmesi anlamına geliyor. Zeytinyağlarının kalitesi ülke genelinde yükseliyor. Bu yıl düzenlenen yarışmada onlarca zeytinyağı farklı kategorilerde ödül kazandı” dedi.

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Türkiye’nin, dünyanın markalı ve kaliteli zeytinyağı üssü haline gelmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Ali Keskin, “Ulubahçe Naturel Sızma Zeytinyağı, Altın Prestij Ödülü almaya hak kazandı. Kaliteli zeytinyağı üretiminde gösterdiğimiz azimli çalışma ve aldığımız bu ödül doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Ödüllü Zeytinyağımız Online Mağazamız ile Tüm Türkiye’de

Yöre Grup, Gemlik ve Akhisar Havzası’ndan zeytinyağına özel olarak hasat ettiği zeytinleri Gemlik’te yer alan uluslararası kalite belgelerine sahip üretim tesislerinde işleyerek, Ulubahçe zeytinyağları markası güvencesi altında tüm Türkiye’de ve dünyada satışa sunuyor. Olivinus 2020 Altın Prestij Ödüllü Ulubahçe natürel sızma zeytinyağı çeşitleri; Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Mağazaları’nda, seçkin marketlerde ve Peynirci Baba’nın online mağazası

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www.peynircibaba.com’da bulunuyor.