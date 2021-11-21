​Türkali-2’de rekor seviye: 650 bin metreküplük akış testi​

Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz keşfi büyük yankı uyandırırken gaz akış testleri de aralıksız sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar 1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini açıkladı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Temmuz’da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Karadeniz’deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Bakan Fatih Dönmez, şunları kaydetti: “28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.”
Yıllık 237 milyon metreküp
- Filyos’ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor. Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testinde günde 630 bin metreküp doğal gaz akışı sağlandığı açıklanmıştı. Türkali-2 kuyusundaki ilk rezervuar seviyesinde ise günde 750 bin metreküp doğal gaz akışı gözlenmişti. Söz konusu Türkali-2 kuyusunda günlük 650 bin metreküplük gaz akışı, yıllıkta 237,3 milyon metreküp olarak hesaplandı.