Turkcell'den güçlü finansal performans: Cirosunun 3’te 1‘ini yatırıma ayırdı

Turkcell, 2024 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin geçen yıl toplam gelirleri, yıllık bazda yüzde 7,8 büyüyerek 166,7 milyar liraya, net kâr 23,5 milyar liraya ulaştı Gelirinin üçtü biri olan 54,8 milyar lirayı yatırıma harcayan Turkcell, yatırımcılarına 6,3 milyar TL kâr payı dağıttı.

UKRAYNA’YA YATIRIM

Şirketin sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğini belirten Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “30. yılımızda, köklü temellerimiz ve yenilikçi vizyonumuzla, paydaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturma hedefimize kararlılıkla ilerledik” dedi. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve belirsizliklere rağmen müşteri odaklı güçlü bir performans sergilediklerini ifade eden Koç, “Varlıklarımızdan değer oluşturma odağı çerçevesinde Ukrayna'daki şirketlerimizin satışını tamamlayarak jeopolitik risklerimizi azalttık ve nakit pozisyonumuzu daha da güçlendirdik" diye konuştu.

ABONE SAYIMIZ 29 MİLYONU GEÇTİ

Olağan genel kurul toplantısında temettü politikaları doğrultusunda alınan karar uyarınca, toplam brüt 6,3 milyar lira kar payı dağıtımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Koç, gelecek yıl da stratejik hamlelerle tüm paydaşları için sürdürülebilir bir değer ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizdi. Sürdürülebilir büyümeye öncelik verdiklerini aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak izlediğimiz strateji ile ARPU artışı ve abone bazını büyütme dengesini sağlıklı bir şekilde yönettik. Toplam abone bazımız, yıllık 578 bin artışla 43,1 milyon oldu. Mobil faturalı abone bazımız ise son 15 yılın rekoruyla 1,9 milyon büyüyerek 29,1 milyonu aştı. Faturalı abone oranı, yıllık bazda 5 puan yükselerek yüzde 76 seviyesine ulaştı. Faturalı abone bazındaki genişleme sayesinde, Mobil ARPU yüzde 10,4 artış gösterdi."

1 MİLYAR DOLAR TAHVİL İHRACI

Geçen yılın finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Koç, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl işimize, ülkemize ve insanımıza yaptığımız toplam yatırım 54,8 milyar lira olurken, yatırımcılarımıza toplam 6,3 milyar lira kâr payı dağıttık. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için önemli bir başarıya imza atarak, toplam 1 milyar dolar değerinde, Turkcell tarihinin en büyük uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ocak ayında ihraç ettiğimiz 7 yıl vadeli ilk sürdürülebilir tahvil, yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü."

BULUT HİZMETLERİ %46 BÜYÜDÜ

Turkcell fiber abone bazlarının 2024'te 168 bin artarak 2,5 milyona ulaştığı bilgisini paylaşan Koç, şöyle devam etti: "Pazar lideri olduğumuz veri merkezi işimize, bu zamana kadar 467 milyon avro yatırım yaptık. Geçen yıl veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirlerimiz %46 büyüdü.”

7 şehre 11 adet GES kuruldu

Koç, geçen yıl itibarıyla 54 MW kapasiteye sahip arazi tipi güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak Uşak ve Van'da 3 sahada devreye aldıklarını kaydetti. Koç, 7 farklı ilde ve 11 konumda GES'lerin kurulu gücünü 300 MW'a çıkarmayı hedeflerini belirtti.

GÖZLER 5G İHALESİNDE

5G ihalesinin yapılacağı bu sene, Turkcell'in yatırımlarına hız vereceği bir yıl olacak. 2025'te yüzde 7-9 reel gelir büyümesi ve yüzde 41-42 FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi hedefleyen Turkcell, yatırımlarının gelirlerine oranının % 24 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.







