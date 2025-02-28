Türkiye'de işsizlik oranı ocakta yüzde 8,4'e geriledi

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken, kadınlarda yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yükseliyor

İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan azalarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken, kadınlarda yüzde 32,3 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 iken, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.





Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 22,7 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 28,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak kaydedildi.



