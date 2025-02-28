Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 37 milyar liralık destek

"6 Şubat depremleriyle asrın felaketi yaşandı ve hem toplumsal hem de ekonomik olarak bunun sarsıntıları hepimiz tarafından hissedildi. Biz de deprem bölgesindeki KOBİ'lere erişmek suretiyle desteklerimizi verdik. Biz 2023 Ekim ayı itibarıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi ile deprem bölgesindeki 60 bin 678 KOBİ'ye bugünkü değerle 37 milyar liranın üzerinde bir desteği bizzat eriştirmiş olduk."