Türkiye 2023 yılının ilk 8 ayında toplam 36 milyon 754 bin 146 ziyaretçi ağırladı.

İlk 8 ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 44,84 artış ve 4 milyon 351 bin 254 kişi ile birinci, Almanya yüzde 6,03 artış ve 4 milyon 82 bin 994 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,36 artış ve 2 milyon 652 bin 188 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.