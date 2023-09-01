Türkiye AB'nin 7,5 milyar avro bütçeli dijital programına katılıyor

Türkiye'deki işletmeler, kamu kurumları ve diğer uygun kuruluşların 2021-2027 döneminde toplam bütçesi 7,5 milyar avro olan Dijital Avrupa Programı çağrılarına erişebileceklerine işaret edilen açıklamada, özellikle Türkiye'den katılımcıların yapay zeka ve ileri dijital beceriler gibi belirli alanlarda dijital teknolojilerin AB genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik projelerde yer alabileceği, ayrıca Türkiye'de Dijital İnovasyon Merkezleri kurabilecekleri belirtildi.