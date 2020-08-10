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Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti: Navtex ilanı nedir ve neden ilan edildi?

Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex ilanı 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Peki Navtex nedir ve neden ilan edilir...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Oruç Reis gemisi
Foto/arşiv: Oruç Reis gemisi

Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Navtex 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

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NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

  • Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

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