Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti: Navtex ilanı nedir ve neden ilan edildi? Türkiye Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex ilanı 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Peki Navtex nedir ve neden ilan edilir...

Haber Merkezi 10 Ağustos 2020, 08:40 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020, 09:26 Yeni Şafak