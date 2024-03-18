|
Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği 'Mehmet Şimşek'ten faiz artırma talimatı' iddialarını yalanladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

12:03 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:04 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TBB'den Bakan Mehmet Şimşek ile iftar buluşmasına ilişkin açıklama geldi.
TBB'den Bakan Mehmet Şimşek ile iftar buluşmasına ilişkin açıklama geldi.

TBB'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

İftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
#Mehmet Şimşek
#Türkiye Bankalar Birliği
#Barış Yarkadaş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, destansı şiirler