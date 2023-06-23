Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesi açıklaması

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Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709’unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’sinin aktif olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
- "Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."
Toplam şube sayısı
Yerinde hizmet veren şube sayısı
Toplam ATM sayısı
Faaliyet gösteren ATM sayısı
Mobil şube sayısı
Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı
Adana
218
193
963
917
7
0
Hatay
114
63
437
391
17
29
Osmaniye
35
26
177
162
3
5
Kahramanmaraş
71
44
317
290
5
20
Gaziantep
145
125
662
626
5
8
Kilis
9
9
46
40
0
0
Malatya
54
40
254
241
1
8
Adıyaman
37
23
139
132
4
11
Diyarbakır
91
80
401
388
2
1
Şanlıurfa
75
69
386
371
3
2
Elazığ
42
37
212
209
1
2
Toplam
891
709
3.994
3.767
48
86