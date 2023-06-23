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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden deprem bölgesi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

14:28 . 23/06/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709’unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’sinin aktif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

  • "Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."

Toplam şube sayısı

Yerinde hizmet veren şube sayısı

Toplam ATM sayısı

Faaliyet gösteren ATM sayısı

Mobil şube sayısı

Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı

Adana

218

193

963

917

7

0

Hatay

114

63

437

391

17

29

Osmaniye

35

26

177

162

3

5

Kahramanmaraş

71

44

317

290

5

20

Gaziantep

145

125

662

626

5

8

Kilis

9

9

46

40

0

0

Malatya

54

40

254

241

1

8

Adıyaman

37

23

139

132

4

11

Diyarbakır

91

80

401

388

2

1

Şanlıurfa

75

69

386

371

3

2

Elazığ

42

37

212

209

1

2

Toplam

891

709

3.994

3.767

48

86

#Türkiye Bankalar Birliği
#deprem bölgesi
#bankacılık hizmetleri
42 dakika önce
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