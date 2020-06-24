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Ekonomi Türkiye Bankalar Birliğinin yönetim kurulu üyeleri seçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Bankalar Birliği'nin yönetim kurulu üyeleri seçildi

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi.

Haber Merkezi DHA
​Türkiye Bankalar Birliği
​Türkiye Bankalar Birliği

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda belirlenecek.

TBB Yönetim Kurulu Üyeleri:

Akbank T.A.Ş.
Citibank A.Ş.
HSBC Bank A.Ş
ING Bank A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri:
Alternatifbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş

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