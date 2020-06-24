Türkiye Bankalar Birliği'nin yönetim kurulu üyeleri seçildi

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Anadolu’nun ilk camiine restorasyon: Önümüzdeki sene restorasyon sonrası namaz kılınacak

1071’deki Malazgirt Meydan Savaşı’nın ardından Kars’ta Ani Harabeleri diye bilinen yerde inşa edilen Anadolu’nun ilk Türk camii tamir ediliyor. Çalışmalar, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021’de tamamlanacak ve ibadete açılacak. Anadolu’daki en eski eserlerden biri olan cami, zengin Selçuklu motifleri ile süslü.