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Ekonomi

Türkiye doğal gazda yeni merkez oluyor: Elektronik bir platform kurulacak

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Elektronik bir platformun kurulmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz." dedi. Türk ve Rus yetkililerin açıklamalarına göre, taraflar projenin yol haritası konusunda mutabakata varmak üzere.

11:35 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, başkent Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında, enerji sektöründe Türkiye ile Rusya arasında devam eden çalışmaları değerlendirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmeler yaptıklarına işaret eden Şulginov, "Görüşmelerde enerji konusunu da ele alıyorlar. Ben de Türk yetkililerle görüşüyorum. Mevcut eğilimi koruyoruz ve görüştüğümüz çok fazla konu var." diye konuştu.

Şulginov, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin çok yönlü bir şekilde sürdüğünün altını çizdi.


Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin de konuşan Şulginov, "Elektronik bir platformun kurulmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz ve bunu daha da geliştireceğiz." dedi.

Taraflar yol haritasında anlaşmak üzere


Putin, Ekim 2022’de yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebileceklerini belirterek, “Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." açıklamasında bulunmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'in, Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik ilgili kurumlara gerekli talimatın verildiğine işaret ederek, "Trakya'nın doğal gazda bir hub (ticaret merkezi) olmasını önemsiyoruz." demişti.


Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp Rus gazı ihraç edilebileceğini, Azerbaycan’ın da projeye katılmak istediğini duyurmuştu.


Türk ve Rus yetkililerin açıklamalarına göre, taraflar projenin yol haritası konusunda mutabakata varmak üzere.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ana hedefin doğal gaz, elektrik ve madenlerin içinde olduğu, İstanbul Finans Merkezi doğrultusunda daha büyük bir ticaret merkezinin oluşturulması olduğunu söylemişti.




#Doğal Gaz
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#Rusya Enerji Bakanı Şulginov
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