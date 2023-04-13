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Ekonomi

Türkiye doğrudan yatırım için öncelikli adres: Güçlü altyapısı ile olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunuyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Kearney'in raporunda, Türkiye'nin çok sayıda bölgesel pazara erişimi olan coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam ettiği belirtildi. Rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2022 yılında bir önceki yıla göre 64 milyar dolar artarak 2 trilyon 132 milyon dolara yükseldi. Bu yılki rapor, küresel şirketlerin yöneticilerinin 2023 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Türkiye uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam etmesi nedeniyle öncelikli adreslerden.

17:43 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Arşiv.

Arşiv.

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Kearney'in raporuna göre, Türkiye doğrudan yatırım için tercih edilen ülkeler arasında. Kearney, küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının seyrine ilişkin kaynaklardan FDI Confidence Index (Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Güven Endeksi) raporunu açıkladı.

Yıllık ciroları 500 milyon doların üzerinde bulunan ve küresel doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 95'ini gerçekleştiren şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı FDI Confidence Index araştırması, Kearney tarafından her yıl hazırlanıyor.

Rapora göre dünya genelinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2022 yılında bir önceki yıla göre 64 milyar dolar artarak 2 trilyon 132 milyon dolara yükseldi. Bu yılki rapor, küresel şirketlerin yöneticilerinin 2023 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 82'si 2023'te geçen yıla göre daha fazla uluslararası yatırım yapmayı planladıkları belirtti.

Şirketler yatırımlarını artırmaya yönlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, enflasyonla mücadelede birçok ülkede başarı sağlanmasının ve sert durgunluk beklentisinin ortadan kalkmasının, şirketleri doğrudan yatırımlarını artırmaya yönlendirdiğini belirterek, "Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 63'ünün bu yıl dünya ekonomisi için daha iyimser olduklarını ifade etmesi de bunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 86'sı, gelecek üç yılda karlılık ve verimlilik stratejilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Araştırma, uluslararası şirket yöneticileri ile yapılan ankete göre doğrudan yabancı sermaye yatırımı için en çok tercih edilen ülkeleri belirliyor. Buna göre dünyada ABD 2.314 puan ile zirvede yer alıyor. ABD'yi 2.209 puanla Kanada, 2.065 puanla Japonya izliyor.

Kearney FDI Confidence Index'in 25 yıllık tarihinde ilk kez bu yıl doğrudan yabancı sermaye yatırımı için en çok tercih edilen gelişmekte olan ülkeleri de açıkladı.

Türkiye, cirosu 500 milyon doların üzerindeki küresel şirketlerin yöneticileri arasında yapılan ankete göre hazırlanan bu listede 15'inci sırada yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin çok sayıda bölgesel pazara erişimi olan coğrafi konumu, güçlü altyapısı ile olumlu bir uluslararası yatırım ortamı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Araştırma kapsamında küresel yöneticiler bu yıl gerçekleşebilecek gelişmelere dair tahminlerini de açıkladı.

Veriler bu yıl en çok emtia fiyatlarında artış beklendiğini ortaya koydu.



#Ekonomi
#Türkiye
#Uluslararası Yatırım
#Altyapı
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