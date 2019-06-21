Türkiye dünyanın en elverişli pazarı

İstanbul'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Graber, Türkiye piyasasında LNG ve otogazda büyüme olduğunu söyledi. Graber, "Biz bir aile şirketiyiz aile şirketleri uzun vadeli düşünür. Dolayısıyla geçen yaşanılan zorluklar bizi engellemez” dedi.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

SHV Energy tarafından satın alınan İpragaz'dan gururla söz ettiklerini ve sağlam bir şirket olduğunun altını çizen Graber, "İpragaz gençlerden oluşuyor. Piyasada oluşan dalgalanmaya karşı direnç gösterecek bir şirket" yorumunu yaptı. Türkiye'de yatırımlarının devam ettiğini ve İpragaz'ın Bütangaz'ı satın aldığını belirten Graber, "Biz insan kaynağına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu dijitalleşme için önemli. Buradaki ekibimize güvenimiz tam. LPG pazarı bizim için çok önemli. Otogaz olarak Türkiye bizim en büyük pazarımız. Türkiye bizim için dünyada en elverişli pazar. Yeni enerjiler ile ilgili değişim var. SHV Energy'nin Türkiye Ülke Yöneticisi ve İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay ise SHV Energy'nin dünyanın en büyük LPG dağıtım şirketi ve toplam 17 bin çalışanın olduğunu söyledi. Aratay, "SHV'nin bize olan güveni bizim için çok büyük bir motivasyon. SHV Energy Türkiye'de 20. yıldır var. Doğalgaz ve LNG'nin yaygın olmadığı dönemde hava kirliliği daha çok vardı” dedi.