Türkiye için dikkat çeken büyüme tahmini: Avrupa'nın en yüksek oranda büyüyen ülkesi olacak

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Raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 1, 2024'te yüzde 1,7, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 1,1 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceği öngörüldü.
Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0,2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.
AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6,4'ten yüzde 6,7'ye çıkartıldı. Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Avro Bölgesi enflasyon beklentileri de bu yıl için yukarı yönlü revize edildi.
Raporda, bu yıl İsveç'in yüzde 0,5 ve Estonya'nın yüzde 0,4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0,2, Fransa'nın yüzde 0,7, İtalya'nın yüzde 1,2 ve İspanya'nın yüzde 1,9 büyüyeceği kaydedilirken, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6,8, Fransa'da yüzde 5,5, İtalya'da yüzde 6,1 ve İspanya'da yüzde 4 olacağı öngörüldü.
Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması öngörüldü.