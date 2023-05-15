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Ekonomi

Türkiye için dikkat çeken büyüme tahmini: Avrupa'nın en yüksek oranda büyüyen ülkesi olacak

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar" raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği öngörülürken İsveç'in yüzde 0,5 ve Estonya'nın yüzde 0,4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0,2, Fransa'nın yüzde 0,7, İtalya'nın yüzde 1,2 ve İspanya'nın yüzde 1,9 büyüyeceği kaydedildi.

12:43 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Raporda, AB ekonomisinin 2023'te yüzde 1, 2024'te yüzde 1,7, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 1,1 ve 2024'te yüzde 1,6 büyüyeceği öngörüldü.


AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda, 2023'te AB'nin yüzde 0,8, Avro Bölgesi'nin yüzde 0,9 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde 0,2 oranında yukarı yönlü revize edilmiş oldu.


- Enflasyon beklentisi

AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 6,4'ten yüzde 6,7'ye çıkartıldı. Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Avro Bölgesi enflasyon beklentileri de bu yıl için yukarı yönlü revize edildi.


Öte yandan, enflasyonun 2024 yılında AB'de yüzde 3,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,8 olması öngörüldü. Geçen yıl enflasyon oranı AB'de yüzde 9,2 Avro Bölgesi'nde de yüzde 8,4 seviyesinde ölçülmüştü.

Raporda, bu yıl İsveç'in yüzde 0,5 ve Estonya'nın yüzde 0,4 küçüleceği, Almanya'nın yüzde 0,2, Fransa'nın yüzde 0,7, İtalya'nın yüzde 1,2 ve İspanya'nın yüzde 1,9 büyüyeceği kaydedilirken, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6,8, Fransa'da yüzde 5,5, İtalya'da yüzde 6,1 ve İspanya'da yüzde 4 olacağı öngörüldü.


Türkiye yüzde 4 büyüyecek

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3.5, 2024'te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 45, 2024'te yüzde 30.3 olması öngörüldü.






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