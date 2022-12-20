Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor

Savunma ve havacılık ihracat verilerine göre, sektörün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda son yıllardaki ihracat performansı 2022 yılında da sürdü.

Savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın 11 ayında 2 milyar 778,3 milyon dolar olan ihracatı, yüzde 35,7 artarak 3 milyar 770,4 milyon dolara ulaştı. İhracatta savunmanın payı yüzde 68,9, sivil havacılığın payı yüzde 20,3 oldu.

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Sektörün 12 aylık ihracat performansı yüzde 37,4 artışla 4 milyar 202 milyon doları buldu. Sektörün performansını yılın son ayına taşıması halinde hem 4 milyar dolarlık ihracat hedefi gerçekleşecek hem de yeni bir yıllık ihracat rekoruna imza atılacak.

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Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatında ilk sırayı İHA'lar aldı. 2021 yılının 11 ayında 484,6 milyon dolarlık İHA ihracatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde yüzde 80 artışla 871,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

İhracatta en büyük artış yüzde 179 ile mühimmat ve füze sistemlerinde kaydedildi. Bu yıl 443,7 milyon dolarlık mühimmat ve füze sistemi ihracatı yapıldı.

Sektör bu yıl ayrıca yüzde 63 artışla 428,3 milyon dolarlık kara aracı ihracatına imza attı.

Yurt dışına sattığı İHA'larla geçen yıl sektörün ihracat lideri olmayı başaran Baykar, başarısını 2022'de de sürdürdü ve ilk sırada yer aldı.

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Öte yandan, bu yılın 10 aylık döneminde sektörün ithalatı yüzde 7,2 artışla 3 milyar 611,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 2 milyar 265 milyon dolarlık kısmı yolcu uçağı alımlarından kaynaklandı. Yurt dışından temin edilen motorlar için de 938 milyon dolar ödeme yapıldı.