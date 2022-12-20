Ekonomi Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor

Türk savunma sanayisinin bu yılın 11 ayındaki İHA ihracatı geçen yıla göre yüzde 80, mühimmat ve füze sistemi ihracatı yüzde 179 arttı . Sektörün son 12 aylık ihracat performansı da yüzde 37,4 artışla 4 milyar 202 milyon doları bulurken sektörün performansını yılın son ayına taşıması halinde hem 4 milyar dolarlık ihracat hedefi gerçekleşecek hem de yeni bir yıllık ihracat rekoruna imza atılacak.

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Haber Merkezi AA
Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor
Bayraktar SİHA

Savunma ve havacılık ihracat verilerine göre, sektörün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda son yıllardaki ihracat performansı 2022 yılında da sürdü.

Savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın 11 ayında 2 milyar 778,3 milyon dolar olan ihracatı, yüzde 35,7 artarak 3 milyar 770,4 milyon dolara ulaştı. İhracatta savunmanın payı yüzde 68,9, sivil havacılığın payı yüzde 20,3 oldu.

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Sektörün 12 aylık ihracat performansı yüzde 37,4 artışla 4 milyar 202 milyon doları buldu. Sektörün performansını yılın son ayına taşıması halinde hem 4 milyar dolarlık ihracat hedefi gerçekleşecek hem de yeni bir yıllık ihracat rekoruna imza atılacak.

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Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatında ilk sırayı İHA'lar aldı. 2021 yılının 11 ayında 484,6 milyon dolarlık İHA ihracatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde yüzde 80 artışla 871,5 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

İhracatta en büyük artış yüzde 179 ile mühimmat ve füze sistemlerinde kaydedildi. Bu yıl 443,7 milyon dolarlık mühimmat ve füze sistemi ihracatı yapıldı.

Sektör bu yıl ayrıca yüzde 63 artışla 428,3 milyon dolarlık kara aracı ihracatına imza attı.

Yurt dışına sattığı İHA'larla geçen yıl sektörün ihracat lideri olmayı başaran Baykar, başarısını 2022'de de sürdürdü ve ilk sırada yer aldı.

Öte yandan, bu yılın 10 aylık döneminde sektörün ithalatı yüzde 7,2 artışla 3 milyar 611,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun 2 milyar 265 milyon dolarlık kısmı yolcu uçağı alımlarından kaynaklandı. Yurt dışından temin edilen motorlar için de 938 milyon dolar ödeme yapıldı.

Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
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Ukraynaya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveçe de taşındı.
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Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukraynanın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi.
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Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukraynada 3, Litvanyada 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonyada aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor.
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Baykar, Ukrayna ve Litvanyadaki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.
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Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveçte, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı.
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Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak.
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Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor.
Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyaları düzenleyen ülkeler arasına Norveç'e de katıldı.


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