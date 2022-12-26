Türkiye ihracatta hedef büyütüyor: 300 milyar dolar planı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatı 2 yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı ve uzun vadede ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, "Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmamız gerekiyor. 2023'e de bu hedefle başlayacağız." dedi.

Gültepe, 2022 değerlendirmeleri ve 2023 öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması ve yüksek navlun maliyetlerinin etkisiyle 2021'de yoğun bir siparişle karşı karşıya kaldığını, siparişlerdeki bu artışın ihracata da olumlu yansıdığını ve 2021'in 225 milyar dolar gibi bir rekor ihracatla kapatıldığını söyledi.

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2022'ye ihracattaki bu ivme ile başladıklarını ve yıl sonu için 250 milyar dolarlık bir hedef koyduklarını ifade eden Gültepe, ihracatçıların özellikle yılın ilk yarısında çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurguladı.

Mustafa Gültepe

Paritenin olumsuz etkisine rağmen ihracatı çift haneli oranlarda büyütmeyi başardıklarını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Ancak yılın ikinci yarısı ile birlikte Avrupa'daki enerji krizi ve resesyon beklentisi nedeniyle bazı sektörlerin siparişlerinde düşüş başladı. Hazır giyim ve tekstil gibi sektörlerde fiyat tutturma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle pandemi döneminde gelen siparişlerin önemli bir kısmı Hindistan ve Pakistan gibi ülkelere kaydı. Birtakım olumsuzluklar olmakla birlikte 11 ayı hedeflerimizin üzerinde bir performansla geçirdik. Kasımın son haftasına girmeden 2021'in yıllık ihracat hacmine ulaştık. Ocak-kasım döneminde ihracatımızı yüzde 13,9 artışla 231,2 milyar dolara çıkardık. İnşallah aralık ayını da en iyi şekilde tamamlayıp 250 milyar dolarlık hedefi geçmenin gururunu paylaşacağız. Avro/dolar paritesi nedeniyle bu yıl 13 milyar doların üzerinde bir kaybımız var. Parite 2021 ortalamalarında seyretseydi ve ikinci yarıdaki sipariş kayıpları olmasaydı bu yıl 270 milyar dolara ulaşabilirdik."

"UYGUN KOŞULLARDA VE YETERLİ FİNANSMANA ULAŞABİLMEMİZ GEREKİYOR"

Mustafa Gültepe, ihracatta büyük hedefleri olduğunu belirterek, bu hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarla kapasitelerini artırmak ve teknolojilerini yenilemek durumunda olduklarını söyledi.

Uygun koşullarda ve yeterli finansmana ulaşabilmelerinin önemine dikkati çeken Gültepe, "Son haftalarda Eximbank kaynakları kısmen de olsa yeniden açılmakla birlikte finansmana erişim konusunda ihracatçılarımızın sıkıntıları devam ediyor. Firmalarımızın yatırım iştahını canlı tutmak, ihracatı sürdürülebilir kılmak ve istihdamı artırmak için bu büyümenin ivmelenerek süreceğini ümit ediyoruz. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracatın hız kesmemesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için finansmana erişim hayati önem taşıyor." diye konuştu.

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Kurun mevcut seviyesinin ihracatçılara yardımcı olmadığını savunan Gültepe, "Biz kurun istikrarlı ve öngörülebilir olmasını istiyoruz. Her yıl enflasyon seviyesinde veya az üzerinde bir kur artışının ihracatçı ve ihracatçımız için ideal olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"HİZMET İHRACATINI 2023'TE 125 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatı 2 yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hedeflere ulaşabilmek için ihracatın her yıl en az yüzde 10 artması gerektiğini belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"2023'e de bu hedefle başlayacağız. Ancak ana pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle özellikle 2023'ün ilk çeyreği için net bir tablo çizmek kolay değil. Dolayısıyla önümüzdeki yıl göstereceğimiz performansta küresel pazarlardaki yavaşlamanın boyutu belirleyici olacak. Dönemsel gelişmelerin ihracatımıza etkisini azaltmak için pazar çeşitliliğimi artırmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi'ni etkin bir şekilde uygulamak istiyoruz. 2023'te her ay bir yakın, bir uzak ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Öte yandan, 85 milyar dolar civarında hizmet ihracatımız var. Bunu da 2023'te 125 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle Latin Amerika'da Türk dizileri çok ilgi görüyor. Bu coğrafyadaki çalışmalarımızda dizilerin gücünü de kullanacağız."

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